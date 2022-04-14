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Global Times заявила о противостоянии РФ американскому финансовому оружию с помощью юаня

В российских резервах увеличилась доля юаня, заявил в беседе с газетой Global Times
 научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.
Экономика сегодня
"Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах", - говорится в статье.
РИА Новости
По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как «финансовое оружие».
Взгляд.ру
Как пишет Global Times, доля юаня в валютных резервах ЦБ РФ по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8 до 17,1 процента.
Российская газета

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