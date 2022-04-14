Lenta.ruGlobal Times заявила о противостоянии РФ американскому финансовому оружию с помощью юаняВ российских резервах увеличилась доля юаня, заявил в беседе с газетой Global Times научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун.Экономика сегодня"Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах", - говорится в статье.РИА НовостиПо словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как «финансовое оружие».Взгляд.руКак пишет Global Times, доля юаня в валютных резервах ЦБ РФ по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8 до 17,1 процента.Российская газетаЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаSIA.ruLife.ruИА Красная ВеснаИзвестияПрофильRB НовостиИноСМИГазета.RuТК ЗвездаPravda.RuПодробнее о событииGlobal Times: Россия противостоит «финансовому оружию» США при помощи юаняРоссийская газета02:18Global Times: Россия противостоит «финансовому оружию» США при помощи юаняКомсомольская правда01:27Global Times: Россия противостоит американскому «финансовому оружию» при помощи юаняРИА Новости23:08В Китае заявили, что Центробанк России противостоит финансовому оружию СШАРЕН ТВ01:05Global Times заявила о противостоянии РФ американскому финансовому оружию с помощью юаняLenta.ru00:25Китайский эксперт Сюй Вэньхун оценил ответ России на «финансовое оружие» СШАПрофиль23:46Global Times: Россия противостоит американскому «финансовому оружию» при помощи юаняИзвестия01:07Показать ещёОценить378Поделиться