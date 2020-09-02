Экономика
Lenta.ruГлобальная нефтяная держава оказалась на мели
Кувейт, который является глобальной нефтяной державой, оказался на мели на фоне падения цен на энергоресурсы и снижения доходов от нефти.
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Общество
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:25
Общество
Тимошенко заявила о преодолении кризиса в борьбе с коронавирусом
Заразившаяся коронавирусом бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что кризис удалось пережить, но до выздоровления еще далеко.
Известия 05:56
Политика
В Кремле подтвердили видеовыступление Путина на ГА ООН
В Кремле подтвердили, что готовится видеовыступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН.
RT на русском 05:52
Происшествия
Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
По словам Козловцева, Арсланову были предъявлены три обвинения: два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
РБК вчера в 13:23
Футбол
Полузащитник «Ливерпуля» согласовал контракт с «Барселоной»
Честный рейтинг букмекеров 04:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Среди первоклассников 1 сентября можно было наблюдать детей Павла Прилучного, Гарика Харламова и Татьяны Терешиной.
Evo-rus.com 04:08
Хоккей
«Матч ТВ» покажет матч ЦСКА с «Ак Барсом» за Кубок Открытия КХЛ
2 сентября состоится матч за Кубок Открытия между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом".
Честный рейтинг букмекеров 31 августа в 13:14
Политика
Генсек кабмина Японии Суга выдвинул свою кандидатуру в премьеры
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру в преемники уходящего в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Московский Комсомолец 04:51
Происшествия
МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера
В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, покончившего с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Lenta.ru 05:46
Политика
Песков ответил на вопрос о военной базе России в Белоруссии
Вопрос о военной базе России в Белоруссии на повестке дня не стоит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста кремлевского пула.
Lenta.ru 05:40
Футбол
Суарес согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»
Честный рейтинг букмекеров 03:49
Кино
Умерла актриса из фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова
iReactor вчера в 16:43
Происшествия
В Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана
Правоохранительные органы Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
РИА Новости 03:29
Политика
Шойгу призвал ввести обязательный экзамен по географии для школьников
Шойгу выступил за обязательный экзамен для школьников по географии.
ПолитРоссия 05:16
Политика
В Совфеде напомнили Тихановской, чей Крым
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что воссоединение Крыма с Россией якобы противоречит международным нормам.
ФАН вчера в 12:26
Происшествия
В США на высоте 914 м заметили мужчину с реактивным ранцем
В Соединенных Штатах мимо самолета на высоте 914 м пролетел мужчина с реактивным ранцем.
Газета.Ru вчера в 21:41
Экономика
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости 00:32
Гаджеты
Apple планирует продать 75 млн экземпляров iPhone 12 до конца года
Источники сообщают, что Apple планирует выпустить четыре модели iPhone 5G, новый iPad Air, две новые модели Apple Watch, наушники-вкладыши и новый динамик HomePod.
Astera 03:06
Происшествия
В Волгограде кондуктору сломали ребра из-за требования надеть маску
Мужчина избил кондуктора троллейбуса в Волгограде, у которой с его девушкой разгорелся конфликт из-за требования надеть маску, у женщины сломаны два ребра и закрытая черепно-мозговая травма, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
РИА Новости 05:08
Происшествия
Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей
Газета.Ru вчера в 09:38
Общество
Российскую вакцину от коронавируса испытали на пожилых
Некоторые сотрудники Центра имени Гамалеи в возрасте 70–80 лет сделали себе прививку от COVID-19, сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:01
Общество
В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM 01:27
Здоровье
Отличия гриппа от коронавируса перечислили врачи
Коронавирусная инфекция имеет отличие от гриппа, и опытному медику различить их легко, но у коронавируса и гриппа есть множество похожих симптомов и главным показателем будет тест, об этом РИА Новости сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
SMINEWS 04:32
Экономика
В России резко выросла доля реструктуризаций по кредитным картам
Доля реструктуризаций задолженности по кредитным картам в России сильно выросла к начала августа.
Российская газета 02:29
Общество
В минском офисе стартапа PandaDoc проходят обыски
В минском офисе белорусского стартапа PandaDoc Микиты Микадо сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ проводят обыски.
Ведомости 05:53
Общество
Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
Театры, кинотеатры и фуд-корты возобновят работу в Санкт-Петербурге с 12 сентября.
Известия 05:32
Армия и оружие
Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях
Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях. Об этом сообщается в ежегодном докладе оборонного ведомства США для Конгресса.
Piter.tv 00:43
Общество
Минпромторг предложил отказаться от книги жалоб в российских магазинах
Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике, — отмечает Минпромторг в пояснительной записке.
News.ru 02:25
Политика
Сурков опубликовал стихотворение в журнале «Русский пионер»
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков опубликовал в сентябрьском номере журнала "Русский пионер" стихотворение "Так выглядит рай: пустыня свобода".
ТАСС 03:00