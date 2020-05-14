Процессы глобального потепления на территории России протекают в 2,5 раза быстрее, чем процессы увеличения средней глобальной температуры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Глобальное потепление в РФ протекает быстрее, чем в мире – Вильфанд

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