Общество

Москва 24Москва 24Глобальное потепление в РФ протекает быстрее, чем в мире – Вильфанд

Процессы глобального потепления на территории России протекают в 2,5 раза быстрее, чем процессы увеличения средней глобальной температуры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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