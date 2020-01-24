Общество

КоммерсантъКоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
Читать в источнике
Комментировать74
с чего всё началось

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».
РБК00:01

Подробнее о событии

Globus планирует открытие в России магазинов малого формата

Газета.Ru05:36

Ретейлер Globus готовит концепцию новых магазинов для РФ

REGNUM04:10

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ02:03

Гипермаркеты Globus начали разрабатывать новый концепт магазинов

Красная весна02:48

В России появится новый вид супермаркетов

Lenta.ru02:42

В России появится новый вид супермаркетов

Piter.tv03:19

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

РБК00:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия

Работники Новочеркасской ГРЭС оценили масштабы аварии

REGNUM 05:09
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Общество

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК вчера в 08:05
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Происшествия

В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

РБК 02:25
Биатлон

Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Вторым к финишу пришел француз Мартен Фуркад, победивший на прошлом этапе Кубка мира.
ГЛАС.RU вчера в 10:04
Футбол

«Млада Болеслав» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом

Бомбардир.ру 03:18
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней мумии

В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около трех тысяч лет назад.
РИА Новости 01:54
Происшествия

В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками

Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
REGNUM 04:25
Политика

Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх

Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
РЕН ТВ 04:00
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
РБК 03:27
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Автоспорт

Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

RT на русском 05:37
Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
РИА Новости 05:25
Происшествия

В Коми освободили из СИЗО возможного посредника в передаче взятки

Следствие предполагает, что именно генерал-лейтенант полиции Фаяз Шабаев выступал посредником в передаче особо крупной взятки министру МВД по Республике Коми генерал-майору Виктору Половникову.
Российская газета 06:46
Общество

Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

Грядущий февраль будет холоднее января, температуры могут опускаться до десяти градусов мороза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:09
Экономика

Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
RT на русском 03:36
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Шоу-бизнес

Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов

В отличие от большинства звезд, которые в этом году предпочли для зимних отпусков Мальдивы, Тайланд и Бали, Лобода отправилась в экзотическую Мексику.
StarHit.ru 02:00
Политика

Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России

Белорусский лидер Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с закупкой нефти из России.
RT на русском 05:25
Политика

Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Российская газета вчера в 13:40
Технологии

Google назвала дату анонса Android 11 и Pixel 4A

Компания Google рассекретила даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2020.
iXBT.com вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский заговорил о человеческом предназначении

WomanHit.ru 04:18
Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Ведомости 05:33
Политика

В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
RT на русском вчера в 05:35
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

RT на русском 05:46
Шоу-бизнес

Пугачева отказалась от участия в вечере памяти Караченцова

В театре "Ленком" 27 января состоится вечер памяти актера Николая Караченцова.
Pravda.Ru 00:35
Авто

Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой

Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.
SpeedMe 01:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное