В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».

с чего всё началось

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.

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