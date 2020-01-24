Общество
КоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
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с чего всё началось
В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».РБК00:01
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Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
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В Коми освободили из СИЗО возможного посредника в передаче взятки
Следствие предполагает, что именно генерал-лейтенант полиции Фаяз Шабаев выступал посредником в передаче особо крупной взятки министру МВД по Республике Коми генерал-майору Виктору Половникову.
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Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
Грядущий февраль будет холоднее января, температуры могут опускаться до десяти градусов мороза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
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В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
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