Общество

КоммерсантъКоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
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с чего всё началось

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».
РБК00:01

Подробнее о событии

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

РБК00:01

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ02:03

В России появится новый вид супермаркетов

Lenta.ru02:42

Гипермаркеты Globus начали разрабатывать новый концепт магазинов

Красная весна02:48

В России появится новый вид супермаркетов

Piter.tv03:19

Ритейлер Globus может запустить новый формат магазинов в России

Adindex.ru00:32

СМИ: ритейлер Globus работает над новой концепцией магазинов в России

Sostav.ru00:45
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