Общество

КоммерсантъКоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
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с чего всё началось

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».
РБК00:01

Подробнее о событии

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

РБК00:01

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ02:03

В России появится новый вид супермаркетов

Lenta.ru02:42

Гипермаркеты Globus начали разрабатывать новый концепт магазинов

Красная весна02:48

В России появится новый вид супермаркетов

Piter.tv03:19

Ритейлер Globus может запустить новый формат магазинов в России

Adindex.ru00:32

СМИ: ритейлер Globus работает над новой концепцией магазинов в России

Sostav.ru00:45
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Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Политика

Основатель Faberlic создает политическую партию, пишут СМИ

Бывший совладелец и один из основателей косметической компании Faberlic Александр Даванков рассказал газете "Коммерсант", что намерен создать политическую партию правого толка.
РИА Новости 02:57
Общество

В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс 02:40
Политика

Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали сегодня соглашение об условиях Brexit.
Российская газета 03:14
Фигурное катание

Тренер Алиева высказался о победе фигуриста на чемпионате Европы

Тренер Евгений Руковицин рассказал о своих эмоциях после победы своего подопечного - Дмитрия Алиева - на чемпионате Европы - 2020, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:35
Армия и оружие

Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда

В России проходят испытания ракет для атомных подлодок, которые позволят им взламывать арктический лед.
ФАН вчера в 15:21
Авто

Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день

На сегодняшний день Bugatti выпускает около 100 автомобилей в год, однако новая модель сможет позволить увеличить объемы производства до 600–700 машин.
Тарантас Ньюс вчера в 02:37
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Политика

Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Накануне.Ru 01:55
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
РИА Новости 02:47
Политика

Соловьев раскритиковал украинского премьера за бандеровский лозунг

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука за то, что он произнес бандеровский лозунг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 02:24
Происшествия

Мать забайкальских детей-«маугли» лишена родительских прав

Как сообщает ZAB.RU с экстренного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, Елена Васильева была лишена родительских прав в отношении двух детей.
REGNUM 02:59
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

РИА Новости вчера в 02:17
Культура

«Слабое звено» возвращается: в чем секрет успеха шоу

Популярное шоу «Слабое звено» возвращается.
МИР 24 22 января в 23:17
Политика

В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
REGNUM 01:10
Политика

Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поправке в Конституцию.
Коммерсантъ вчера в 04:03
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Газета.Ru 01:41
Общество

В России придумали парашют для спасения из небоскребов

АБН вчера в 09:20
Экономика

СМИ предупредило о подорожании аренды квартир в России

Цены на аренду жилья в России могут увеличиться вплоть до 20 процентов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупнейшие агентства недвижимости.
РИА Новости вчера в 20:42
Происшествия

В Москве водитель перекрыл дорогу фурой

Российская газета 02:56
Шоу-бизнес

Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов

Одна ночь в номере с видом на море обходится Светлане больше 100 тысяч рублей.
StarHit.ru 02:00
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru вчера в 04:10
Политика

Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

Lenta.ru вчера в 08:24
Общество

В AliExpress рассказали о рисках заражения коронавирусом через посылки

В пресс-службе «AliExpress Россия» изданию сообщили, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Наука

Ученые восстановили голос египетской мумии

Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Вечерняя Москва 02:32
Политика

Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ

Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
РИА Новости 03:22
Происшествия

Стали известны причины ЧП на ГРЭС под Ростовом-на-Дону

REGNUM 03:25
Здоровье

В Красноярском крае впервые родились дети с онкозаболеваниями

Общественное телевидение России вчера в 05:14
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