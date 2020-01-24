Общество
КоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».РБК00:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Политика
В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
Происшествия
В Пензе девятиклассник умер во время урока
Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год
В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Футбол
Ярошик назвал братьев Березуцких дровосеками
Экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик, говоря о карьере Василия и Алексея Березуцких, отметил их стремительный прогресс в армейском клубе.
Здоровье
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25
Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Общество
В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса
В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Происшествия
Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском
В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Политика
Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента
Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Происшествия
В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек
Водитель иномарки на одной из улиц Санкт-Петербурга въехал на тротуар, что послужило причиной возникновения дорожного конфликта с участием 12 человек.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Происшествия
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
Футбол
«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Эриксена
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» автомобиль зимой
Эксперт журнала "За рулем" рассказал о пяти самых "простых" способах навредить машине зимой.
Общество
Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко перед вторыми родами обнажила живот на фоне икон
Накануне родов Настя решил обнажить свой беременный живот, и опубликовала соответствующую фотографию.
Происшествия
В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре
В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции
В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с части акций по делу Абызова
Мосгорсуд снял арест с части акций по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, выяснив, что они принадлежат ряду юридических лиц.
Армия и оружие
Пять лет со дня обстрела Мариуполя: расследования и их оценки
Обстрел микрорайона Восточный Мариуполя состоялся 24 января 2015 года.