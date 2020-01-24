Общество

КоммерсантъКоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
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с чего всё началось

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».
РБК00:01

Подробнее о событии

В России появится новый вид супермаркетов

Piter.tv03:19

Гипермаркеты Globus начали разрабатывать новый концепт магазинов

Красная весна02:48

Ритейлер Globus может запустить новый формат магазинов в России

Adindex.ru00:32

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ02:03

СМИ: ритейлер Globus работает над новой концепцией магазинов в России

Sostav.ru00:45

В России появится новый вид супермаркетов

Lenta.ru02:42

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

РБК00:01
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Политика

В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
RT на русском 03:34
Происшествия

В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
ТАСС 03:45
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Шоу-бизнес

Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год

В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Аргументы недели 22 января в 10:33
Политика

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
РБК 03:44
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском вчера в 06:07
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Футбол

Ярошик назвал братьев Березуцких дровосеками

Экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик, говоря о карьере Василия и Алексея Березуцких, отметил их стремительный прогресс в армейском клубе.
ProstoProSport вчера в 16:06
Здоровье

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло в общей сложности 25 человек.
РБК вчера в 20:37
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Общество

В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс 02:40
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Газета.Ru 01:41
Происшествия

Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском

В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Газета.Ru 02:44
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Политика

Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Накануне.Ru 01:55
Происшествия

В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек

Водитель иномарки на одной из улиц Санкт-Петербурга въехал на тротуар, что послужило причиной возникновения дорожного конфликта с участием 12 человек.
РБК вчера в 19:19
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
REGNUM 03:31
Футбол

«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Эриксена

Советский спорт 02:51
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» автомобиль зимой

Эксперт журнала "За рулем" рассказал о пяти самых "простых" способах навредить машине зимой.
Новые автомобили 21 января в 04:58
Общество

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Коммерсантъ 00:55
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко перед вторыми родами обнажила живот на фоне икон

Накануне родов Настя решил обнажить свой беременный живот, и опубликовала соответствующую фотографию.
Bimru.ru 03:50
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Политика

Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции

В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
REGNUM вчера в 09:23
Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Происшествия

Мосгорсуд снял арест с части акций по делу Абызова

Мосгорсуд снял арест с части акций по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, выяснив, что они принадлежат ряду юридических лиц.
Взгляд.ру 03:22
Армия и оружие

Пять лет со дня обстрела Мариуполя: расследования и их оценки

Обстрел микрорайона Восточный Мариуполя состоялся 24 января 2015 года.
Военное обозрение 02:14
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