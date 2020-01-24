Общество
КоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
После оценки эффективности пилота компания примет решение о масштабировании нового формата — пока запланировано открытие минимум трех магазинов, следует из внутреннего документа. Главой проекта, указано в презентации, выбран руководитель отдела мультиканальности российского офиса Олаф Франк.РБК00:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Политика
Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретились в Израиле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему на форуме в Израиле не состоялось встречи между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, распространенного в Китае, заболевание может появиться в любой стране, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Польша сочла «неудобными» вопросы о Холокосте
В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали.
Армия и оружие
Авиапарк ЦВО пополнят шесть перехватчиков-истребителей МиГ-31БМ
До конца 2020 года авиапарк ЦВО пополнят шесть высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков Миг-31БМ.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.
Армия и оружие
На Украине вспыхнул новый скандал с бракованными корпусами для БТР-4Е
Происшествия
ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.
Кино
Невредное кино: чем история декабристов поможет российскому обществу
Недавно о фильме высказался, пожалуй, самый авторитетный современный исследователь восстания декабристов — Яков Гордин.
Происшествия
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
Происшествия
В ДТП с двумя автобусами в Ярославле 16 человек пострадали, один погиб
В ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева после ДТП с автобусами пострадали 16 человек.
Политика
Запуск «Северного потока – 2» отсрочен на 2 года
В ближайшие два года Украина может быть спокойна: трубопровод "Северный поток – 2", который нужен России, чтобы поставлять газ в Европу в обход Незалежной, запущен не будет.
Политика
Путина в Израиле встретили благодарностями за освобождение Освенцима
Общество
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Единоборства
Тренер Хабиба не считает, что UFC выгодна отмена боя с Фергюсоном
Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес не считает, что травма американца Тони Фергюсона была бы выгодна президенту промоушена Дане Уайту.
Спорт
Александра Горячкина проиграла в 3-й партии тай-брейка ЧМ по шахматам
Счет в тай-брейке стал 2:1 в пользу Цзюй Вэньцзюнь. Для продолжении борьбы в четвертой партии Александрой Горячкиной нужна только победа.
Политика
Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх
Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе страны НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020-м году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Политика
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы
Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей сестры Жанны Фриске, скончавшейся от онкологического заболевания в 2015 году.
Политика
Болгария начала расследование о шпионаже против российских дипломатов
Прокуратура Болгарии начала досудебные расследования против двух дипломатов из России по делу о шпионаже.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Биатлон
Шестой этап КМ по биатлону стартует мужской индивидуальной гонкой
В четверг, 23 января, в словенской Поклюке стартует шестой этап Кубка мира по биатлону.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.