После оценки эффективности пилота компания примет решение о масштабировании нового формата — пока запланировано открытие минимум трех магазинов, следует из внутреннего документа. Главой проекта, указано в презентации, выбран руководитель отдела мультиканальности российского офиса Олаф Франк.

с чего всё началось

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.

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