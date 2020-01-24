Общество
КоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
После оценки эффективности пилота компания примет решение о масштабировании нового формата — пока запланировано открытие минимум трех магазинов, следует из внутреннего документа. Главой проекта, указано в презентации, выбран руководитель отдела мультиканальности российского офиса Олаф Франк.РБК00:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Политика
Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх
Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе страны НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020-м году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Общество
Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Общество
Рязанка Екатерина Егина стала самой красивой бабушкой Европы
Происшествия
В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками
Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
Теннис
Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open
Кино
Уилл Смит не уходит на пенсию: у «Плохих парней» будет четвертая часть
Экономика
Ъ: «Россети» хотят списать долги ряда энергосбытовых компаний Кавказа
"Россети" хочет выступить с инициативой создания федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных энергосбытовых компаний холдинга в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документы компании.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани
Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу проведёт предварительное слушание по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек.
Транспорт
Отменены все рейсы из китайской Ухани в Москву
Прямые рейсы из китайского Уханя в Москву временно отменены на фоне распространения коронавируса.
Политика
Болгария завела дело против двух российских дипломатов-шпионов
Болгария возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже.
Общество
Мосгорсуд признал отсутствие у Абызова акций кипрских компаний
Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда об аресте ценных бумаг по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, но исключил принадлежность этих акций бывшему чиновнику.
Общество
«От трагедии к фарсу»: в Госдуме оценили поведение главы Чувашии
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») не смог подобрать слов для того, чтобы оценить поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева и «шутку» с вручением ключей от новой пожарной машины сотруднику МЧС.
Политика
Мишустин назначил Топилина на пост главы Пенсионного фонда России
Сергей Савостьянов / ТАСС Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на пост председателя правления Пенсионного фонда России.
Политика
Кучерена: Израильтянку Иссахар могут отправить досиживать на родину
Израильтянку Нааму Иссахар могут передать Израилю для отбывания наказания на родине.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, распространенного в Китае, заболевание может появиться в любой стране, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Путин открыл в Иерусалиме мемориал в память о блокаде Ленинграда
Монумент посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода потратила миллионы на каникулы в Мексике
Лобода вместе с детьми отправилась в экзотическую Мексику.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о новой любви
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю.
Футбол
«Интер» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер Эриксена
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен стал на шаг ближе к переходу в миланский «Интер».
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Происшествия
Два девятиклассника готовили теракт в российской школе
В Челябинской области два девятиклассника подозреваются в подготовке теракта в собственной школе.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.