Общество

КоммерсантъКоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
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с чего всё началось

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».
РБК00:01

Подробнее о событии

Globus прокомментировал данные о разработке нового формата магазинов в России

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Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

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Коммерсантъ02:03

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Газета.Ru05:36
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