Общество

КоммерсантъКоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
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с чего всё началось

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».
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Globus планирует открытие в России магазинов малого формата

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Piter.tv03:19

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Ретейлер Globus готовит концепцию новых магазинов для РФ

REGNUM04:10

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

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Общество

Володин поручил проверить законность застройки территорий в Саратове

КП - Саратов 00:50
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Лукашенко отказался быть «последним президентом» Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть «последним президентом» Белоруссии.
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Политика

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
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В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
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REGNUM вчера в 17:16
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Planet Today вчера в 07:12
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Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Вести.Ru 05:19
Здоровье

Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке

Два пациента, которых госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус после прибытия из Китая, готовятся к выписке, сообщил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.
РИА Новости 04:34
Здоровье

Воронежская больница закупила 78 кг красной икры

Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
REGNUM вчера в 08:53
Происшествия

В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
ТАСС 03:45
Гаджеты

Керамический премиальный Xiaomi рекордно упал в цене

Премиальный смартфон Xiaomi Mi Mix 2S выпуска 2018 года стал первым первым керамическим телефоном, который поддерживает беспроводную зарядку.
PROkhab.ru 06:21
Общество

Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам к юбилею Победы

Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует дополнительно 60 млрд рублей, сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.
RT на русском 04:34
Общество

Путин в Израиле рассказал о погибшем в блокадном Ленинграде брате

РБК вчера в 07:38
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«Интер» согласовал трансфер Эриксена за 20 млн евро

Sports.ru вчера в 20:27
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке матча за звание чемпионки мира проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
RT на русском 05:46
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
РИА Новости 05:23
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Происшествия

В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками

Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
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Политика

Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву

В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:36
Политика

СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков

Журналисты многого не знают о помиловании бизнесмена Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем, но "со временем" узнают, нужно спросить самого экс-главу ЮКОСа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:16
Игры

Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx

Красная весна вчера в 06:04
Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
РИА Новости 05:25
Политика

Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:10
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

Орешкин увидел риски для мировой торговли в сделке между США и Китаем

Торговое соглашение между США и Китаем — «большая замедленная мина», которая в дальнейшем приведет к торговым спорам на мировом рынке, считает бывший министр экономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:10
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru вчера в 11:18
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
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