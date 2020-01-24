Общество

КоммерсантъКоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
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с чего всё началось

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».
РБК00:01

Подробнее о событии

Globus прокомментировал данные о разработке нового формата магазинов в России

Rambler News Service07:19

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

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Ретейлер Globus готовит концепцию новых магазинов для РФ

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Гипермаркеты Globus начали разрабатывать новый концепт магазинов

Красная весна02:48

В России появится новый вид супермаркетов

Lenta.ru02:42

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ02:03

Globus планирует открытие в России магазинов малого формата

Газета.Ru05:36
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Общество

Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
РБК 08:30
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
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В Германии произошла стрельба, есть погибшие

По предварительным данным в стрельбе погибли шесть человек.
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Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Газета.Ru 01:41
Общество

Вопреки санкциям США «Северный поток-2» получил помощь от Запада

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Ротенберг пообещал Кокорину урегулировать спорные моменты по «Динамо»

Владелец «Сочи» Борист Ротенберг объявил о том, что если у Александра Кокорина остались вопросы по московскому «Динамо», то их урегулируют.
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Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую отпустили из-под домашнего ареста.
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Газета.Ru 07:22
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REGNUM вчера в 04:00
Политика

Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Газета.Ru 07:51
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Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
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Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города

По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
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В "Спартаке" больше действовал на позиции восьмерки.
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Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

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Lucasfilm заморозила сериал по «Звёздным войнам» об Оби-Ване Кеноби

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По словам активистов, пляж «Морские Дубки» благоустроили в рамках программы «Комфортная городская среда» летом прошлого года.
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Солнце над Дрангликом: геймер пытается улучшить освещение в Dark Souls 2

Энтузиаст с ником Stayd работает над улучшением освещения в игре Dark Souls 2. Об этом 24 января сообщает портал Dark Side of Gaming.
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Орешкин на новом посту займется экономическими вопросами

Максим Орешкин на посту помощника президента будет заниматься вопросами экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое

Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
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Общество

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
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