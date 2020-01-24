Общество

КоммерсантъКоммерсантъGlobus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники. Сейчас площадь магазинов Globus в среднем составляет 10–12 тыс. кв. м.
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с чего всё началось

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте. Какими могут быть новые магазины Globus, как оцениваются инвестиции в открытие одного супермаркета и зачем владельцу гипермаркетов новый формат, — читайте в материале «РБК PRO».
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Globus планирует открытие в России магазинов малого формата

Газета.Ru05:36

Ретейлер Globus готовит концепцию новых магазинов для РФ

REGNUM04:10

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ02:03

Гипермаркеты Globus начали разрабатывать новый концепт магазинов

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В России появится новый вид супермаркетов

Lenta.ru02:42

В России появится новый вид супермаркетов

Piter.tv03:19

Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

РБК00:01
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Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Происшествия

ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.
РБК 04:06
Политика

В Кремле раскрыли обязанности нового помощника президента

Обязанности нового замруководителя администрации президента Дмитрия Козака и другого помощника главы государства, Владимира Мединского, еще не распределены, отметил Песков: «Надеемся, что до конца дня или в понедельник соответствующие перераспределения будут подписаны и мы вас проинформируем».
URA.Ru 05:21
Транспорт

Начальником Калининградской железной дороги назначен Сергей Сапегин

С июня 2019 года был назначен на должность первого заместителя начальника Калининградской железной дороги.
ТАСС 06:22
Политика

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 04:38
Общество

Рязанка Екатерина Егина стала самой красивой бабушкой Европы

RuNews24.ru вчера в 06:43
Политика

Белоруссия не отказывается от российской нефти, заявил Лукашенко

Белоруссия не отказывается от российской нефти, но и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок - это "не блеф" и не способ поднять ставки перед переговорами с РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 06:17
Общество

Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам к юбилею Победы

Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует дополнительно 60 млрд рублей, сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.
RT на русском 04:34
Политика

Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:10
Шоу-бизнес

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Газета Metro 22 января в 12:41
Происшествия

На улице российского города нашли голого трехлетнего мальчика

В Екатеринбурге возле Июльской улицы прохожие нашли голого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения.
Lenta.ru 06:03
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

По его данным, тело нашли в лесу в районе поселка Парголово. Девушка снимала видео для YouTube и вела Telegram-канал.
РИА Новости 05:23
Футбол

Дзюба признался, за кого болеет в чемпионате Англии

Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:53
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

Владимир Путин прибыл в Израиль

Вести.Ru вчера в 03:16
Теннис

Серена Уильямс вылетела из Australian Open

39-кратная победительница турниров серии Большого шлема американка Серена Уильямс проиграла в борьбе за выход в четвертый круг одного из них, Australian Open.
Интерфакс-Спорт 00:39
Футбол

Игнатьев рассказал, почему считает Слуцкого топ-тренером

Форвард "Рубина" Иван Игнатьев, в нынешнее межсезонье подписавший контракт с казанским клубом, рассказал почему Слуцкого нужно считать топ-тренером.
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Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС вчера в 16:04
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы

Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей сестры Жанны Фриске, скончавшейся от онкологического заболевания в 2015 году.
Культуромания 01:52
Гаджеты

Появились первые официальные изображения новых Samsung Galaxy S20

В сети появился целый набор рендеров Galaxy S20+, S20 и S20 Ultra из рекламных материалов Samsung.
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Автоспорт

Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

RT на русском 05:37
Политика

В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Вести.Ru 05:19
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Футбол

Названы имена трех игроков, подозреваемых в ставках на матчи своей команды

Стали известны имена всех троих футболистов, подозреваемых в ставках на матчи своей команды.
Soccer.ru 04:40
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Энергетика

Газовая война-2020: «Газпром» выбрасывают из Европы

Аналитики отмечают, что ситуация на газовом рынке в Европе напоминает кризис на рынке нефти в 2015 году, когда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США.
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Финансы

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 14:08
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