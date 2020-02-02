Общество

Вести.RuВести.RuГлубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Туполев", обновленная машина провела в воздухе 34 минуты и поднялась на 1500 метров.
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Появились фото Ту-160М в небе над Казанью

БИЗНЕС Online09:17

В «Туполеве» сообщили о первом испытательном полете модернизированного Ту-160М

ТК Звезда06:36

Модернизированный в Казани «Белый лебедь» совершил свой первый полет

Inkazan07:52

В небе над Казанью состоялся первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М

Вести Татарстан07:26

Модернизированный Ту-160М совершил первый полет

РИА Новости07:18

Модернизированный Ту-160М выполнил первый полет

ТАСС07:04

Модернизированный Ту-160М выполнил первый полет на аэродроме казанского авиазавода

Татар-информ08:05
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Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Как передает ОТР, об этом заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко на дне открытых дверей в Московском онкологическом институте имени Герцена.
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Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
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Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

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