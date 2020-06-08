Наука
Петербургский дневникГлубоководный аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины
Глубоководный автономный аппарат «Витязь», созданный Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин», уточнил глубину Марианской впадины. Как пишет ТАСС, она оказалась на тысячу метров меньше, чем сообщалось в 1957 году советскими исследователями.
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Армия и оружие
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео
Российская газета 05:34
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Автоновости дня вчера в 04:07
Общество
Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела на коронавирус
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — отметили в оперштабе.
REGNUM 05:36
Происшествия
На Сахалине медведь напал на человека
Сегодня вечером на Сахалине на геодезиста напал медведь. Инцидент произошел в Смирныховском районе.
Сахалин.Инфо 06:24
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте по поправкам одного пункта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Экономика
Предприниматели Москвы получили более 3 млрд рублей льготных кредитов
Как гласит информационная статья на сайте главы города, столичные бизнесмены смогли оформить кредиты со льготными ставками на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Москва. Северо-Запад 03:09
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Общество
Названы водоёмы Свердловской области, пригодные для купания
На территории Свердловской области есть только два водоёма, в которых можно купаться.
Областная газета 05:09
Гаджеты
Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5
Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
Общество
Абрамович купил картину Мунка «Крик»
Цена лота составила 120 миллионов долларов. Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».
ТК Звезда вчера в 12:38
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Происшествия
В Казани женщины заставили ребёнка доставать из мусорки просрочку
Маленькую девочку засунули в мусорный контейнер, чтобы она доставала оттуда выброшенную просроченную еду.
Kazanfirst.ru вчера в 02:00
Футбол
Черчесов заявил о желании говорить про футбол
Наставник сборной РФ Станислав Черчесов в интервью «Деловому Петербургу» прокомментировал возобновление футбольного сезона в России.
ProstoProSport 06:05
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Авто
На «КамАЗе» начали тестовое производство новых двигателей
Производительность новых двигателей будет варьироваться от 380 до 550 л.с. За основу силового агрегата для машин тяжёлого семейства, в которое входят модели КАМАЗ-6595, КАМАЗ-65951 и КАМАЗ-65952, будет взят дизельный мотор КАМАЗ Р6.
Тарантас Ньюс 06:27
Гаджеты
Представлен ПК-корпус SilverStone CS330
Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для создания компактного сервера или системы хранения данных.
Megaobzor.com 05:41
Общество
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
РИА Новости 06:22
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47