Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, что после поражения в полуфинале Кубка России сезона-2017/18 «Тосно» агенты пытались убедить тогда ещё главного тренера красно-белых Массимо Карреру в том, что он сдал матч.

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Глушаков: Каррере рассказывали, что я сдал матч «Тосно»

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