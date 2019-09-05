Футбол
ЧемпионатГлушаков: Каррере рассказывали, что я сдал матч «Тосно»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, что после поражения в полуфинале Кубка России сезона-2017/18 «Тосно» агенты пытались убедить тогда ещё главного тренера красно-белых Массимо Карреру в том, что он сдал матч.
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Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.
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Принцесса Шарлотта пошла в школу
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Под Владимиром водитель на BMW насмерть сбил двух детей
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Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
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Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
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Нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в «Ванкувере». Он подписал однолетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.
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Против Абызова возбудили третье уголовное дело
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Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
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