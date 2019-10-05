РПЛ

Sport24.ruSport24.ruГлушаков: «Желаю „Спартаку“ удачи и победы в матче с „Краснодаром“»

Уфа — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
9′
Вилкер Анхель
26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
31′
Андрес Вомбергар
32′
40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
56′
Джемал Табидзе
58′
65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
75′
83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, как завершится матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак».
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