Футбол

RT на русскомRT на русскомГлушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана

Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
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Глушаков извинился за грязь вокруг него и «Спартака»

Sport24.ru06:58

Пост Глушакова. Он извинился за всю грязь вокруг него и «Спартака»

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Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана

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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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