Футбол

RT на русскомRT на русскомГлушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана

Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
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Глушаков извинился за грязь вокруг него и «Спартака»

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Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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