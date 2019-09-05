Футбол
RT на русскомГлушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
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Общество
Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
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Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
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Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Политика
Путин предостерег Киев от преследования оппозиции
"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
Российская газета 06:56
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Новое правительство Италии принесло присягу
Новое правительство Италии принесло присягу Министры нового правительства Италии, которое, как и предыдущее, возглавил Джузеппе Конте, в четверг принесли присягу.
Коммерсантъ 04:32
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку
Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 06:31
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Единоборства
Емельяненко троллит качков. Это месседж Какляеву?
Хотел снять вам такую картину, как качок подходит к штанге.
Спорт-Экспресс 06:50
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ вчера в 07:34
Политика
Путин: космодром «Восточный» открыт для иностранных партнеров
Россия уже сотрудничает в рамках «Восточного» с Индией, Китаем и Европой. Иностранные заказчики заинтересованы в пусках с космодрома.
Экономика сегодня 05:16
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Сердюков заявил о вероятной реформе авиастроения
Госкорпорация «Ростех» намерена внести изменения в ее операционную деятельность, что может в дальнейшем привести к реформе в авиастроении.
Телеканал 360° 02:26
Происшествия
Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в Москве
Газета.Ru 03:51
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Происшествия
СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Армия и оружие
Россия и Сирия представили совместный доклад о ситуации с беженцами
Необходимыми условиями для возвращения народа Сирии к мирной жизни, по мнению руководителей, являются окончательная победа над терроризмом, ликвидация лагерей беженцев и полное освобождение оккупированных США сирийских территорий с передачей их под контроль законному правительству.
ФАН 06:19
Футбол
Названы клубы с самыми большими премиальными в РПЛ
Стало известно, какие премиальные бонусы платят в клубах чемпионата России в нынешнем сезоне.
Metaratings 02:18
Происшествия
В Дагестане два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом
"В результате столкновения внедорожника с поездом погибли два человека, ещё двое госпитализированы в больницу", - рассказал собеседник агентства.
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Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
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Авто
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей
Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
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Культура
Дима Билан объяснил свой уход из «Голоса»
Дима Билан рассказал, почему покинул телепроект "Голос". По мнению певца, он уже "отголосил" свое.
VSE42.RU 04:49
Экономика
Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15