Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры заставляли игроков команды голосовать против него на выборах капитана.

Глушаков: агенты просили игроков «Спартака» голосовать против меня

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