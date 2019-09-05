Футбол
ЧемпионатГлушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал слова экс-тренера красно-белых Аттилы Мальфатти. Итальянский специалист заявлял, что Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров — средние игроки, которые бы ничего не выиграли без Массимо Карреры.
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Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников
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Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктором Медведчуком.
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Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Футбол
Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
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За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО.
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В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
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Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
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Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
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В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего
Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
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Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
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Составлен рейтинг самых популярных китайских кроссоверов с пробегом РФ
Семейство Chery Tiggo остается самым популярным SUV на вторичном рынке России среди китайских марок.
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Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
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Транспорт
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Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
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Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
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Минтранс: В Саратове семь маршрутов не окупают себя
В настоящее время в Саратове осталось семь необходимых населению маршрутов, которые себя не окупают.
FreeNews-Volga 07:15
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Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
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Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
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РИА Новости вчера в 05:26
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Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
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Как с помощью обычного уксуса заставить автомобильный клаксон гудеть круче обычного
АвтоВзгляд вчера в 08:03
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Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
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Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
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Пять новых ФАПов отправились в районы Псковской области
Сегодня, 5 сентября, по поручению губернатора в автопарке скорой медицинской помощи состоялось торжественное вручение первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой ключей от передвижных ФАПов, полученных регионом в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Псковская Лента Новостей 02:25