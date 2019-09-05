Футбол

ЧемпионатЧемпионатГлушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал слова экс-тренера красно-белых Аттилы Мальфатти. Итальянский специалист заявлял, что Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров — средние игроки, которые бы ничего не выиграли без Массимо Карреры.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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