Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал слова экс-тренера красно-белых Аттилы Мальфатти. Итальянский специалист заявлял, что Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров — средние игроки, которые бы ничего не выиграли без Массимо Карреры.

Экономика Сбербанк готов участвовать в проекте скоростной трассы «Меридиан» Сбербанк готов участвовать в проекте скоростной автотрассы "Меридиан" на правах старшего кредитора, заявил зампред правления банка Анатолий Попов журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.

Экономика Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.

Армия и оружие В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.

Политика Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вновь возглавивший кабмин страны, сформировал новое правительство.

Политика «Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером «Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.

Театры Дмитрий Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории России Актёр театра и кино Дмитрий Певцов в интервью «Комсомольской правде» назвал председателя совета министров СССР Иосифа Сталина «величайшим человеком в истории России».

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Политика Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.

Наука Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.

Происшествия Защитника «Баварии» Боатенга подозревают в избиении бывшей жены Защитник «Баварии» Жером Боатенг подозревается в нанесении телесных повреждений своей бывшей жене.

Здоровье Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

Баскетбол Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.

Политика Соловьев предрек новые войны на Украине Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".

Политика В Кремле согласились с проверкой единоросса Метельского В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства депутатом Мосгордумы единороссом Андреем Метельским.

Политика Украина предложила вернуть российских наблюдателей в Донбасс Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Происшествия Украинку убили во время секса в Турции Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.

Политика Греция настаивает на возвращении скульптур Парфенона из Британии Греция считает незаконным вывоз скульптур Парфенона в Великобританию и настаивает на их возвращении, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в среду.

Здоровье Нижневартовские хирурги спасли восьмимесячного мальчика В ХМАО восьмимесячный ребенок остался жив благодаря усилиям нижневартовских хирургов, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Политика Послы Евросоюза согласовали продление санкций против России Ссылаясь на источник, издание РИА Новости сообщило, что постпреды государств Евросоюза планово утвердили продление индивидуальных ограничительных мер против физических и юридических лиц Российской Федерации на полгода.

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.