Футбол
РИА НовостиГлушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи. Перед всеми людьми, которым события из моей жизни доставили неприятные эмоции.
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Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Вести.Ru 09:32
Здоровье
Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия вчера в 20:43
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 03:38
Общество
Жена Кокорина времени не теряет: пока муж в колонии, она на курорте
В Сети появились откровенные пляжные фотографии жены футболиста Александра Кокорина, отбывающего наказание в колонии.
Новые Известия 07:22
Армия и оружие
В ОБСЕ рассказали о продолжающихся перестрелках в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что перемирие не прекратило перестрелки в Донбассе.
RT на русском 13:22
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Энергетика
Нефть подешевела на данных о запасах в США
Давление на рынок нефти в четверг оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 401 тыс. баррелей после сокращения на 11 млн баррелей неделей ранее.
Взгляд.ру 02:16
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Наука
Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские
Ugpressa.ru вчера в 15:52
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Хоккей
«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина
Матч ТВ 08:00
Политика
Премьер Малайзии усомнился в виновности России в крушении MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что сомневается в том, что есть достаточно оснований для обвинения России в причастности к авиакатастрофе с Boeing над Донбассом.
Рамблер 02:05
Политика
Русскоязычный Рабинович поставил на уши украинский Нацсовет по ТВ
На заседании украинского Нацсовета по ТВ и радио, где сегодня рассматривался вопрос о последнем предупреждении (перед лишением лицензии) телеканалу NewsOne, произошла яростная перепалка и стычка между защитниками канала и их оппонентами – националистами-русофобами.
Новый День 08:13
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Технологии
Сбербанк выберет 25 стартапов для своей экосистемы
Организаторы отберут 25 проектов, наиболее интересных для экосистемы Сбербанка, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Политика
Евросоюз откажется от украинских фруктов и овощей
Не входящие в ЕС страны, включая и Украину, обязаны предоставить доказательства отсутствия на своей территории перечисленных вредных организмов, передает РИА Новости информацию плодоовощной ассоциации республики.
Российская газета вчера в 16:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
ЦБ пригрозил оштрафовать Сбербанк
Герман Греф на форуме во Владивостоке констатировал: его банк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей ЦБ до 1 октября, как требует закон, объяснив, что нужно много доработок.
BFM.ru 12:51
Авто
SsangYong впервые набрал 5 звёзд в краш-тестах
В свежей порции краш-тестов по методике EuroNCAP разбили семь новых моделей: Audi A1, BMW Z4, Ford Focus, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQC, Skoda Kamiq и SsangYong Korando.
Журнал Авто.ру 07:37
Происшествия
Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову
Головинский суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей до 7 декабря аспиранту МГУ Азату Мифтахову, подозреваемому в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Евдокимова.
РИА Новости 11:45
Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Смартфоны Nokia 7.2 и 6.2 нацелены на покупателей, которые не готовы тратить деньги на дорогие модели.
Российская газета 12:20