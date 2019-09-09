РПЛ
Спорт-ЭкспрессГлушаков может сыграть с «Ростовом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков восстановился после травмы. 32-летний хавбек готовится принять участие в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова», сообщает Twitter грозненцев.
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Глушаков тренируется в общей группе и готовится сыграть против «Ростова»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:22
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