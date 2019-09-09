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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГлушаков может сыграть с «Ростовом»

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков восстановился после травмы. 32-летний хавбек готовится принять участие в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова», сообщает Twitter грозненцев.
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