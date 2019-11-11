Общество

РИА НовостиРИА НовостиГлушаков через суд требует взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей

Футболист "Ахмата" и бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков обратился в суд с требованием взыскать со своей бывшей жены Дарьи более 204 миллионов рублей, рассказал РИА Новости представитель девушки Сергей Жорин.
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Стало известно, сколько Глушаков захотел отсудить у жены

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«Очень хочет денег»: Глушаков подал иск против экс-жены на 204 млн рублей

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Глушаков через суд требует взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей

РИА Новости07:55
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Газета.Ru вчера в 20:50
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Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
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В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США

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Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
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Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
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Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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