Общество
РИА НовостиГлушаков через суд требует взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей
Футболист "Ахмата" и бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков обратился в суд с требованием взыскать со своей бывшей жены Дарьи более 204 миллионов рублей, рассказал РИА Новости представитель девушки Сергей Жорин.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество
В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам заключения
Российская предпринимательница Мария Лазарева приговорена уголовным судом Кувейта к 15 годам лишения свободы.
Московский Комсомолец 12:44
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули украинскую тему и ситуацию на Ближнем Востоке.
РИА Новости 12:18
Экономика
Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам
Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
ТАСС вчера в 16:01
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru 09 ноября в 16:09
Происшествия
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
На северо-востоке Москвы женщина упала из окна с двумя детьми, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
Российская газета 02:21
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Общество
Россияне не стали отказываться от наличных денег
По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.
Lenta.ru 02:34
Кино
Стало известно название лучшего фильма 2019 года
UfacityNews.ru 06:47
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио вчера в 22:50
Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 07:45
Политика
В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»
Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».
REGNUM 12:59
Космос
Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
REGNUM 10:29
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Происшествия
На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод
В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека.
Вести.Ru 10:52
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 09:06
Наука
Употребление кофе снижает риск развития рака печени
ToDay News Ufa 08 ноября в 08:58
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 12:11
Армия и оружие
Съемочная группа «России 24» попала под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в Ясиноватой.
Политическая Экспертиза 09:00
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
RT на русском 12:42
Общество
Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Газета.Ru 11:37
Происшествия
Жители Сестрорецка пожаловались на отключение электричества
Жители Сестрорецка в Курортном районе Санкт-Петербурга пожаловались на отключение электричества.
РЕН ТВ 13:01
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
РБК 10:24
Кино
Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ
Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.
Вечерняя Москва 08:33