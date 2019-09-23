Футбол
Газета.RuГендиректор «Спартака» оценил сравнение Кононова с Кличко
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн оценил комментарий одного из пользователей инстаграма, сравнившего главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Клично, передает Sport24.
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Путешествия
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Политика
Глава Совета муфтиев заявил о строительстве мечетей по всей России
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин рассказал о планах на строительство мечети в каждом из городов-миллионников России.
Газета.Ru 10:21
Армия и оружие
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»
Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Армия и оружие
National Interest оценил подлодки «Борей», способные уничтожить США
Корабли, от которых не могли уйти подлодки США "Это означает, что одна она способна обрушить на населенные пункты и военные базы, расположенные на расстоянии более девяти тысяч километров, 72 ядерные боеголовки", - говорится в материале National Interest.
Sputnik Таджикистан вчера в 00:34
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Политика
Украинская делегация официально отказалась от сессии ПАСЕ
Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 12:18
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50
Политика
Раскол в расколе: бывший митрополит ПЦУ обвинил Епифания во лжи
В публичной лжи обвинил предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания бывший митрополит ПЦУ Иоасаф 22 сентября в своей публикации в сообществе «За Українську Церкву» в социальной сети Facebook.
Красная весна вчера в 10:24
Армия и оружие
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 20 сентября в 04:02
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Гаджеты
Huawei передумала открывать смартфоны Mate 30 для сторонних прошивок
Компания Huawei пошла на попятный в отношении возможности разблокировать загрузчик для смартфонов новой флагманской серии Mate 30, которые выпускаются без установленных сервисов и приложений Google.
Ferra 06:43
Армия и оружие
Израильские F-35 отбомбились с нулевой эффективностью
Avia.pro вчера в 23:13
Гаджеты
Xiaomi показала первое изображение смартфона Mi Mix Alpha
Discover24 21 сентября в 02:53
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Происшествия
Похищенных в Камеруне моряков освободили
ТАСС вчера в 06:23
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Происшествия
В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
Четверо мужчин заключены под стражу по делу об убийстве Михаила Долгополова во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости 13:01
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22