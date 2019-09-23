Футбол

Газета.RuГазета.RuГендиректор «Спартака» оценил сравнение Кононова с Кличко

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн оценил комментарий одного из пользователей инстаграма, сравнившего главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Клично, передает Sport24.
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