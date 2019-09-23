Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUГлушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко. Кононов выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия».
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Глушаков - о лайке Цорна под комментарием с критикой Кононова: "Срочно сослать в бэк-офис!". ФОТО

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«Кличко нервно курит в сторонке». Речь тренера «Спартака» сравнили со спичем боксера

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Цорн убрал лайк к комментарию «Кличко курит в сторонке» под речью Кононова🤦♂

Sports.ruвчера в 12:44

Глушаков — о лайке Цорна под комментарием с критикой Кононова: «Срочно сослать в бэк-офис!»

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Цорн убрал лайк с комментария, в котором Кононова сравнили с Кличко

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Цорн убрал лайк с комментария, в котором Кононова сравнили с Кличко

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Глушаков пошутил над лайком Цорна под видео с Кононовым

Советский спортвчера в 11:46
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Политика

WP: Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине из-за коррупции в стране

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине, поскольку опасался, что средства будут ненадлежащим образом израсходованы из-за коррупции в этой стране.
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Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы

После матча 10-го тура чемпионата России с «Рубином» Артём лично обратился к болельщикам с просьбой создать петицию и засчитать один из его двух незасчитанных голов в зачёт клуба Григория Федотова.
Чемпионат 21 сентября в 19:25
Политика

На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Экономика

Уволен по собственному желанию: ЯТЭК сменила гендиректора досрочно

Чугунов сменил Рубена Геворкяна, который руководил ЯТЭК с 2016 года. Компания с 2019 года находится в процедуре банкротства.
REGNUM 00:06
Технологии

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Спорт

IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК вчера в 11:56
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Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Происшествия

В Таджикистане ранили двух российских военных

BFM.ru 21 сентября в 11:02
Технологии

Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли

Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов.
РБК вчера в 23:47
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Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Кино

Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Политика

Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов

Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Политика

Школьница из Швеции отчитала мировых лидеров на саммите ООН по климату

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая перед лидерами стран, которые собрались на саммите по климату, обвинила их в даче пустых обещаний, отнявших у нее детство и мечты.
Политическая Экспертиза вчера в 22:11
Общество

Россияне переплатили за вывоз мусора 700 млн рублей

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Piter.tv вчера в 02:31
Экономика

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 07:17
Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль вчера в 08:07
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Волейбол

Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ

Одни из хозяев турнира выбили из борьбы за медали Болгарию, которая с каждым чемпионатом Европы опускается всё ниже и ниже, а теперь впервые не попала в восьмёрку лучших.
RT на русском вчера в 17:42
Политика

В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»

Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 21:57
Экономика

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Общество

Найден самый богатый город России

Годом ранее первое место рейтинга городов России с самыми обеспеченными жителями занял подмосковный Красногорск.
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Общество

Первого октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
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Хоккей

Дубль Коршкова принес «Торонто» победу над «Монреалем»

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Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Экономика

Налоговики Дагестана «принудительно» взыскали 3,4 млрд рублей долгов

В регионе в 2019 году мерами принудительного взыскания обеспечено поступление налогов и взносов в бюджеты всех уровней на сумму 3,4 млрд рублей.
РИА Дагестан вчера в 08:52
Политика

В партии Зеленского усомнились в необходимости вступать в НАТО

При бывшем президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции.
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Кино

Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»

Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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