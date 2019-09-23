Футбол
Sportbox.RUГлушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко. Кононов выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Кличко нервно курит в сторонке». Речь тренера «Спартака» сравнили со спичем боксера
Спорт-Экспрессвчера в 13:10
Глушаков — о лайке Цорна под комментарием с критикой Кононова: «Срочно сослать в бэк-офис!»
Sport24.ruвчера в 11:40
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Политика
WP: Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине из-за коррупции в стране
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине, поскольку опасался, что средства будут ненадлежащим образом израсходованы из-за коррупции в этой стране.
ТАСС вчера в 23:01
Происшествия
В Екатеринбурге потушен пожар на Уральском дизель-моторном заводе
REGNUM вчера в 22:39
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
РБК 22 сентября в 10:57
Футбол
Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы
После матча 10-го тура чемпионата России с «Рубином» Артём лично обратился к болельщикам с просьбой создать петицию и засчитать один из его двух незасчитанных голов в зачёт клуба Григория Федотова.
Чемпионат 21 сентября в 19:25
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Экономика
Уволен по собственному желанию: ЯТЭК сменила гендиректора досрочно
Чугунов сменил Рубена Геворкяна, который руководил ЯТЭК с 2016 года. Компания с 2019 года находится в процедуре банкротства.
REGNUM 00:06
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК вчера в 11:56
Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Технологии
Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли
Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов.
РБК вчера в 23:47
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Политика
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Политика
Школьница из Швеции отчитала мировых лидеров на саммите ООН по климату
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая перед лидерами стран, которые собрались на саммите по климату, обвинила их в даче пустых обещаний, отнявших у нее детство и мечты.
Политическая Экспертиза вчера в 22:11
Общество
Россияне переплатили за вывоз мусора 700 млн рублей
После начала "мусорной" реформы около 1,6 млн россиян обратились за перерасчетом платы по обращению с отходами.
Piter.tv вчера в 02:31
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 07:17
Технологии
Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео
Профиль вчера в 08:07
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 22 сентября в 02:00
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Одни из хозяев турнира выбили из борьбы за медали Болгарию, которая с каждым чемпионатом Европы опускается всё ниже и ниже, а теперь впервые не попала в восьмёрку лучших.
RT на русском вчера в 17:42
Политика
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»
Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 21:57
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Общество
Найден самый богатый город России
Годом ранее первое место рейтинга городов России с самыми обеспеченными жителями занял подмосковный Красногорск.
Lenta.ru 00:10
Общество
Первого октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Хоккей
Дубль Коршкова принес «Торонто» победу над «Монреалем»
Sport24.ru вчера в 21:57
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Экономика
Налоговики Дагестана «принудительно» взыскали 3,4 млрд рублей долгов
В регионе в 2019 году мерами принудительного взыскания обеспечено поступление налогов и взносов в бюджеты всех уровней на сумму 3,4 млрд рублей.
РИА Дагестан вчера в 08:52
Политика
В партии Зеленского усомнились в необходимости вступать в НАТО
При бывшем президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции.
Lenta.ru вчера в 07:49
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна вчера в 02:10