Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUГлушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко. Кононов выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия».
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Глушаков - о лайке Цорна под комментарием с критикой Кононова: "Срочно сослать в бэк-офис!". ФОТО

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Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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