Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUГлушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко. Кононов выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия».
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Глушаков - о лайке Цорна под комментарием с критикой Кононова: "Срочно сослать в бэк-офис!". ФОТО

Sport.ru12:29

Глушаков пошутил над лайком Цорна под видео с Кононовым

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Цорн убрал лайк к комментарию «Кличко курит в сторонке» под речью Кононова🤦♂

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Цорн убрал лайк с комментария, в котором Кононова сравнили с Кличко

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«Кличко нервно курит в сторонке». Речь тренера «Спартака» сравнили со спичем боксера

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РБК 10:02
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В Англии двое сели в тюрьму за размещение посмертных фотографий Салы

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Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ

О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
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Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился

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Под Воронежем построят завод по производству семян за 2,3 млрд рублей

Французская Euralis Semences Group построит на территории опережающего социально-экономического развития "Павловск" в Воронежской области завод по производству семян с объемом инвестиций свыше 2,3 миллиарда рублей, сообщает областное правительство.
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Интернет

Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram

Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU 12:09
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Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
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В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»

В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50
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Российский хирург вылечит девочку из США с врожденной «маской Бэтмена»

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На Украине зрители прогнали экс-солиста «Ляписа Трубецкого» с концерта

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Россиян предупреждают о росте цен на автомобили

Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
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Круг причастных к убийству Михаила Круга замкнулся

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Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
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В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
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На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией

Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Футбол

Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
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Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
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ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
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В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru

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Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
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В Греции отдыхают 50 тысяч клиентов обанкротившегося Thomas Cook

В Греции находятся почти 50 тысяч туристов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, начался процесс их возвращения на родину, передает телеканал Skai слова министра туризма Греции Хариса Теохариса.
МИР 24 04:03
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Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ

Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
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Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
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МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

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BFM.ru вчера в 14:10
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После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

Газета.Ru 10:50
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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