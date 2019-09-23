Футбол
Sportbox.RUГлушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко. Кононов выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия».
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Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera 21 сентября в 03:08
Футбол
ФИФА назвала победителя премии Пушкаша за самый красивый гол сезона
RT на русском 15:29
Хоккей
СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби
В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
Петербургский дневник 15:46
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал предзаказ на минисмартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру 12:53
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия вчера в 05:41
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист 21 сентября в 22:55
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК 08:51
Наука
Ученые назвали причину постоянного желания заниматься сексом
Шведские ученые считают, что нашли предполагаемую причину развития гиперсексуальности у мужчин и женщин, пишет Medical Note.
Слово и Дело 08:03
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Культура
В Иваново стартовал II фестиваль телесериалов «Пилот»
Ревизор.ру 21 сентября в 11:09
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Шоу-бизнес
В Сети появились архивные видео семьи Галкина и Пугачевой
После дня рождения Лизы и Гарри 18 сентября поклонники звездной семьи вспомнили про прошлогодние именины их матери Аллы Пугачевой.
Дни.ру 21 сентября в 10:13
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать в батальоне «Азов».
Lenta.ru 14:00
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
РБК 21 сентября в 14:18
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Экономика
Навыки не успевают за экономикой
Средний индекс по всем странам-участницам в 2019 году составил 5,4 балла, и впервые с 2012 года его устойчивый рост прекратился.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Технологии
Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Авто
В России начали собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen
Тарантас Ньюс 05:07
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ, но детали сотрудничества не раскрывают.
Tvoe-avto.com 09:36