Футбол
ЧемпионатГлушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»
Глушаков и Промес выступали вместе в «Спартаке» в период с 2014 по 2018 год. За это время с командой они выиграли чемпионат и Суперкубок России. Промес покинул московский клуб летом 2018 года.
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с чего всё началось
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова экс-партнёра по «Спартаку» Квинси Промеса. Ранее нидерландский вингер назвал 32-летнего хавбека лидером чемпионской команды красно-белых.Чемпионат08:54
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Происшествия
Разборки за «Кресты» рассмотрят заново
Оправдательный вердикт признали вынесенным с нарушением Верховный суд России (ВС) отменил оправдательный приговор для бывшего заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко и предпринимателя Игоря Захарова: летом коллегия присяжных признала их невиновными в убийстве одного из кураторов строительства крупнейшего СИЗО в Европе «Кресты» Николая Чернова.
Коммерсантъ 09:19
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Политика
Зеленский: покупку завода «Мотор Сич» со мной никто не обсуждал
Ранее News.ru со ссылкой на The Wall Street Journal писал, что основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс может приобрести украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».
News.ru 11:26
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Виторией»
В сегодняшнем матче 4 игрового дня Лиги Европы лондонский «Арсенал» на выезде играл с «Виторией Гимарайнш».
Евро-футбол.ру 13:07
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Политика
Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву
Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".
РИА Новости 09:50
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Политика
Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
REGNUM 12:14
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
The GEEK вчера в 04:11
Общество
Россиянин без вести пропал в Турции
Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
Газета.Ru 13:09
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Кадыров уверен, что так называемые тролли, а также люди, публикующие резко критические сообщения, представляют собой угрозу для общества, закона и Конституции.
Эхо Москвы 13:30
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Общество
Компании в России не хотят платить за вывоз мусора
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.
Петербургский дневник вчера в 03:12
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Интернете
Исполнительнице главной роли актрисе Кристине Асмус пришлось полностью оголиться в кадре.
МонаВиста вчера в 11:22
Политика
В Германии придумали способ защитить «Северный поток-2» от ЕС
Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.
RuNews24.ru 11:04
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Роналду попал в скандал на вручении премий MTV
Metaratings 10:41
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Армия и оружие
США признали отставание от России в системах РЭБ
Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо 04 ноября в 18:34
Шоу-бизнес
Опубликовано видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком
Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров снял на видео конфликт с худруком театра Эдуардом Бояковым.
РИА Новости 13:42