Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова экс-партнёра по «Спартаку» Квинси Промеса. Ранее нидерландский вингер назвал 32-летнего хавбека лидером чемпионской команды красно-белых.

с чего всё началось

Глушаков и Промес выступали вместе в «Спартаке» в период с 2014 по 2018 год. За это время с командой они выиграли чемпионат и Суперкубок России. Промес покинул московский клуб летом 2018 года.

Глушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

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