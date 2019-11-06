Бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём отношении к Денису Глушакову, с которым в сезоне-2016/17 стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

с чего всё началось

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова экс-партнёра по «Спартаку» Квинси Промеса. Ранее нидерландский вингер назвал 32-летнего хавбека лидером чемпионской команды красно-белых.

Глушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

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