Футбол

ЧемпионатЧемпионатГлушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова экс-партнёра по «Спартаку» Квинси Промеса. Ранее нидерландский вингер назвал 32-летнего хавбека лидером чемпионской команды красно-белых.
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с чего всё началось

Промес: Глушаков сливал Карреру? Понятия не имею, как это могло произойти

Бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём отношении к Денису Глушакову, с которым в сезоне-2016/17 стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.
Чемпионатвчера в 19:11

Подробнее о событии

Глушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

Чемпионат08:54

Глушаков о словах Промеса: «Спасибо, брат. Люблю тебя, ты лучший❤️»

Sports.ru09:14

Полузащитник «Спартака» Бакаев высказался о Шюррле

Газета.Ru01:35

Куинси Промес: Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой

Советский спорт02:40

Промес: играть с Глушаковым в «Спартаке» было фантастикой для меня

RT на русском04:00

«Спасибо брат, люблю тебя». Глушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

Bookmaker-ratings.ru09:16
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Политика

В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»

Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Общество

В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры

Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Политика

«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов

На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда вчера в 21:55
Происшествия

СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета вчера в 03:53
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Политика

NI: Западу нужно признать Крым российским

Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал Соединенные Штаты Америки признать Крым частью России.
Газета.Ru вчера в 20:00
Технологии

"Аладдин Р.Д." рассказал о трендах рынка средств аутентификации

Для упрощения работы со средствами аутентификации компания разработала ряд продуктов, которые также были представлены в презентации.
IT-World вчера в 08:14
Общество

ФАС завела дела против четырех банков из-за рассылки спама

Московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка.
Ведомости 08:53
Происшествия

Второго сбежавшего пациента психбольницы задержали в Чите

В Чите полиция задержала второго пациента психбольницы, сбежавшего 6 ноября.
Zab.RU 03:13
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Экономика

Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
РИА Новости 05:11
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Общество

Минобороны назвало ложью причину бойни в Забайкалье

В Минобороны России отреагировали на информацию о причине бойни в части в Забайкалье и назвали ее ложной, сообщает "Лента.ру".
Газета.Ru 09:05
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Общество

Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов

В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Общество

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Lenta.ru 08:35
Происшествия

Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку

На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.
Известия 08:36
Происшествия

В Новгородской области из-за сильных дождей пострадали девять районов

ТАСС вчера в 15:05
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Энергетика

Новак анонсировал переговоры с Белоруссией по цене на газ

Представители Министерств энергетики России и Белоруссии на следующей неделе намерены обсудить поставки энергоресурсов, в том числе цены на газ.
RT на русском 07:49
Общество

Эксперты Роскачества проверили ванильный зефир

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество исследовало сухие смеси для детского питания отечественного и зарубежного производства.
REGNUM 01:10
Общество

Госдума запретит продажу смартфонов без российского ПО

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
VSE42.RU вчера в 07:02
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:04
Авто

Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей

В длину новый кроссовер составляет 3 995 мм, а в ширину – 1 695 мм.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Экономика

Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года

Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
РБК 09:01
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий нидерландского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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