Футбол

ЧемпионатЧемпионатГлушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова экс-партнёра по «Спартаку» Квинси Промеса. Ранее нидерландский вингер назвал 32-летнего хавбека лидером чемпионской команды красно-белых.
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с чего всё началось

Промес: Глушаков сливал Карреру? Понятия не имею, как это могло произойти

Бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём отношении к Денису Глушакову, с которым в сезоне-2016/17 стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.
Чемпионатвчера в 19:11

Подробнее о событии

Глушаков ответил Промесу, который назвал его бывшим лидером «Спартака»

Чемпионат08:54

Глушаков о словах Промеса: «Спасибо, брат. Люблю тебя, ты лучший❤️»

Sports.ru09:14

Полузащитник «Спартака» Бакаев высказался о Шюррле

Газета.Ru01:35

Глушаков поблагодарил Промеса, который назвал его лидером чемпионского «Спартака»

Sport24.ru09:46

Глушаков – Промесу: «Спасибо, брат. Люблю тебя. Ты лучший»

Бомбардир.ру09:50

Куинси Промес: Играть вместе с Глушаковым для меня было фантастикой

Советский спорт02:40

Промес: играть с Глушаковым в «Спартаке» было фантастикой для меня

RT на русском04:00
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Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Lenta.ru вчера в 22:43
Политика

В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен

Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Общество

Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова

Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Политика

Лавров не поддержал лишение аккредитации Deutsche Welle

«МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации СМИ», — сказал Лавров.
РБК 04:10
Политика

Помощник Гордеева стал кандидатом в кураторы мусорной реформы

Бывший замминистра курировал так называемую мусорную реформу, которая стартовала в России с 1 января 2019 года: в рамках изменений, в частности, регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем.
РБК 10:35
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Общество

Госдума запретила продажу смартфонов без российского ПО

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому запрещается продажа смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
9111.ru вчера в 08:25
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда подписал контракт с клубом голландской Эредивизи «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
RT на русском 09:51
Политика

Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:17
Политика

Путин и Токаев встретятся в Омске

В рамках форума в Омске запланирована встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
РИА СуперОмск вчера в 07:18
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Наука

Полимерный материал заставили изгибаться в направлении источника света

Американские ученые Калифорнийского университета заставили полимерный материал гнуться за лучом света.
МедиаПоток вчера в 01:44
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Происшествия

В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

Newvz.ru 02:55
Авто

Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3

На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
Тарантас Ньюс вчера в 02:48
Политика

В Госдуму внесут законопроект об упрощённом получении гражданства

До декабря Правительство внесёт в Государственную Думу законопроект об упрощённом получении российского гражданства, предполагающий отмену требования об отказе от гражданства другого государства.
Парламентская газета 10:52
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Гаджеты

Fossil представила умные часы с электронными чернилами и стрелками

Компания Fossil представила линейку умных часов Hybrid HR, совмещающих постоянно включенный экран на электронных чернилах и обычные стрелки, сообщается в пресс-релизе компании.
N+1 07:31
Кино

В сети появилось изображение Соника из нового фильма

CyberSport.ru 10:15
Происшествия

Отбившейся ножом от насильника жительнице Химок смягчили обвинение

Газета.Ru 10:03
Общество

В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru 10:12
Происшествия

В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Интерфакс 04:41
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Культура

РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России

Минкультуры России поддержало, но еще не утвердило предложенную Русской православной церковью программу по 3D-съемке аварийных и руинированных памятников Русской церкви, сообщил РИА Новости в среду председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин.
РИА Новости 10:10
Игры

В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.
Игромания.ру 06:00
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Технологии

Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера

The GEEK вчера в 04:11
Политика

Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России

Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.
RT на русском 08:26
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий нидерландского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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