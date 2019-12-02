Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за грозненский «Ахмат», посетил баню вместе с бывшими одноклубниками. Речь идет о защитниках Илье Гапонове и Андрее Ещенко, а также вратаре Александре Максименко.

Глушаков побывал в бане с футболистами «Спартака»

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