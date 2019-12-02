Футбол
ProstoProSportГлушаков побывал в бане с футболистами «Спартака»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за грозненский «Ахмат», посетил баню вместе с бывшими одноклубниками. Речь идет о защитниках Илье Гапонове и Андрее Ещенко, а также вратаре Александре Максименко.
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«Традиции никто не отменял!» Глушаков сходил в баню с Максименко, Ещенко и Гапоновым
Спорт-Экспрессвчера в 12:59
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Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
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Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
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Памятник Грибоедову в Ереване облили краской
Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Политика
Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России
Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Следственный комитет России впервые раскрыл информацию по делам о пытках в СИЗО и колониях.
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Демченко сменил «Трактор» на «Металлург»
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В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту
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Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без матери
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Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Происшествия
Последствия обрушения моста в Оренбурге попали на видео
На кадрах видны разрушенные плиты моста. Кроме того, на видео попали придавленные автомобили и перевернутый грузовик.
Политика
Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Общество
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Космос
Китай построит солнечную электростанцию в космосе
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Установлены личности всех 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
Общество
В Вольске вспоминали неизвестного солдата
Политика
ЕК потребовала у Кипра расследовать дела о «золотых паспортах» россиян
Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Экономика
Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан
Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.
Общество
Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое
Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта Шайло стала мальчиком
Наследница знаменитых актеров Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта, 13-летняя Шайло, сменила имя в официальных документах.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Общество
Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов
В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.