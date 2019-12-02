Футбол

ProstoProSportProstoProSportГлушаков побывал в бане с футболистами «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за грозненский «Ахмат», посетил баню вместе с бывшими одноклубниками. Речь идет о защитниках Илье Гапонове и Андрее Ещенко, а также вратаре Александре Максименко.
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«Традиции никто не отменял!» Глушаков сходил в баню с Максименко, Ещенко и Гапоновым

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Глушаков побывал в бане с футболистами «Спартака»

ProstoProSportвчера в 14:43
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В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту

Республиканская партия США представила 123-страничный доклад, опровергающий обвинения американского президента Дональда Трампа в нарушении законодательства в результате его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Футболист Евгений Алдонин устроил для дочери яркий праздник. Это первый день рождения девочки, на котором не было ее мамы Юлии Началовой.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

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Происшествия

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Вечерняя Москва вчера в 14:33
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
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В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
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Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
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Китай построит солнечную электростанцию в космосе

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В Вольске вспоминали неизвестного солдата

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Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
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Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое

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Наследница знаменитых актеров Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта, 13-летняя Шайло, сменила имя в официальных документах.
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Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
РИА Новости 01:22
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