Футбол

ProstoProSportProstoProSportГлушаков побывал в бане с футболистами «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за грозненский «Ахмат», посетил баню вместе с бывшими одноклубниками. Речь идет о защитниках Илье Гапонове и Андрее Ещенко, а также вратаре Александре Максименко.
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