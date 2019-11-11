Общество
Sport.ruГлушаков подал в суд на бывшую жену, он требует 204 млн
32-летний игрок хочет взыскать с бывшей жены 204 миллиона рублей: 201 миллион за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн за слухи, которые она распространяла о нём, а также 1 млн в качестве моральной компенсации.
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с чего всё началось
Футболист "Ахмата" и бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков обратился в суд с требованием взыскать со своей бывшей жены Дарьи более 204 миллионов рублей, рассказал РИА Новости представитель девушки Сергей Жорин.РИА Новости07:55
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