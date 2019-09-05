Футбол

Lenta.ruLenta.ruГлушаков покаялся за грязь вокруг «Спартака»

Глушаков выступал в составе «Спартака» с 2013 года.
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Глушаков извинился за грязь вокруг него и «Спартака»

Sport24.ru06:58

Пост Глушакова. Он извинился за всю грязь вокруг него и «Спартака»

Спорт-Экспресс05:53

Глушаков извинился за грязь вокруг него и «Спартака»

Sportbox.RU06:34

Глушаков: «Сказал все так, как есть, о чем не мог говорить раньше. Могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь вокруг меня и „Спартака“»

Бомбардир.ру07:45

Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»

RT на русском08:23

Глушаков извинился за грязь вокруг него и «Спартака»

Матч ТВ06:34

Глушаков прокомментировал интервью, которое дал Дмитрию Егорову

Чемпионат06:27
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Медведчук заявил о скором обмене украинских и российских заключенных

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», личный друг президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что процесс российско-украинских переговоров об обмене удерживаемыми гражданами идет активно и близок к завершению.
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Кузнецова рассказала об обнаружении в сирийских тюрьмах детей-россиян

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова во время визита в Сирию обнаружила в тюрьмах страны детей — граждан России.
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Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
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Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.
Регион online 05:11
Авто

Geely объявила старт продаж кроссовера Geely Atlas Pro в Китае

Компания Geely начала продажи нового кроссовера Boyue Pro.
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Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней

С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
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В Вологодской области пропала двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Происшествия

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Вести.Ru 07:18
Авто

Porsche представила первый электромобиль марки

Известная немецкая компания Porsche официально выпустила первый собственный электрокар Taycan.
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Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ

Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Футбол

«Спартак» объявил об уходе главы медицинского департамента

Московский «Спартак» объявил на официальном сайте об уходе из команды главы медицинского департамента Михаила Вартапетова.
РБК 09:47
Армия и оружие

В Сирии погибли трое российских военнослужащих

Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
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Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Общество

Французский суд разрешил петуху Морису петь по утрам

"Петух Морис сможет продолжать петь на острове Олерон!" - сообщил ведущий утреннего шоу на местном радио Alouette Николя Мезиль.
ТАСС 07:47
Экономика

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

В Турции начнется строительство второго блока АЭС «Аккую»

Вестник Кавказа 08:00
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Политика

Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit

Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джозеф объявил об уходе из правительства и парламента из-за разногласий по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.
РБК 09:15
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
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Новый высокоточный томограф появится в тульской больнице им. Ваныкина

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Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

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Происшествия

Автомобиль столкнулся с поездом в Дагестане, погибли два человека

Еще двух после ДТП с различными травмами доставили в больницу В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, в результате чего погибли два человека.
АиФ Дагестан 05:00
Общество

Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold начнут продавать 6 сентября

Продажи Samsung Galaxy Fold стартуют 6 сентября в Южной Корее, а с 18-го складной смартфон поступит на рынки Франции, Германии, Великобритании и Сингапура.
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На пути к поставленной цели один из углепластиковых сегментов главного зеркала "Миллиметрона" поместили в термобарокамеру для проверки его геометрической стабильности при воздействии температур до минус 180 ° C. Фрагмент зеркала, напоминающий лепесток, имеет радиоотражающее покрытие из алюминия (ранее аналогичные испытания проходили на сегментах без покрытия).
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В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года

Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта.
РБК 08:54
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