Футбол
Lenta.ruГлушаков покаялся за грязь вокруг «Спартака»
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика
Медведчук заявил о скором обмене украинских и российских заключенных
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», личный друг президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что процесс российско-украинских переговоров об обмене удерживаемыми гражданами идет активно и близок к завершению.
Коммерсантъ 02:26
Гаджеты
Apple превратила в «кирпичи» iPhone на 300 тысяч долларов
Как только стало известно о краже, компания заблокировала гаджеты и сделала их бесполезными - по сути, превратила в "кирпичи".
Российская газета 09:37
Политика
Кузнецова рассказала об обнаружении в сирийских тюрьмах детей-россиян
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова во время визита в Сирию обнаружила в тюрьмах страны детей — граждан России.
Известия 09:29
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» заинтересовалась виллой, да настолько, что готова выложить за нее 20 млн рублей.
Регион online 05:11
Авто
Geely объявила старт продаж кроссовера Geely Atlas Pro в Китае
Компания Geely начала продажи нового кроссовера Boyue Pro.
Автоновости дня 08:27
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ 04:17
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Происшествия
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Авто
Porsche представила первый электромобиль марки
Известная немецкая компания Porsche официально выпустила первый собственный электрокар Taycan.
Faktom вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ
Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Футбол
«Спартак» объявил об уходе главы медицинского департамента
Московский «Спартак» объявил на официальном сайте об уходе из команды главы медицинского департамента Михаила Вартапетова.
РБК 09:47
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Общество
Французский суд разрешил петуху Морису петь по утрам
"Петух Морис сможет продолжать петь на острове Олерон!" - сообщил ведущий утреннего шоу на местном радио Alouette Николя Мезиль.
ТАСС 07:47
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
В Турции начнется строительство второго блока АЭС «Аккую»
Вестник Кавказа 08:00
Политика
Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit
Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джозеф объявил об уходе из правительства и парламента из-за разногласий по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.
РБК 09:15
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Здоровье
Новый высокоточный томограф появится в тульской больнице им. Ваныкина
Первый Тульский 08:52
Происшествия
Автомобиль столкнулся с поездом в Дагестане, погибли два человека
Еще двух после ДТП с различными травмами доставили в больницу В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, в результате чего погибли два человека.
АиФ Дагестан 05:00
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold начнут продавать 6 сентября
Продажи Samsung Galaxy Fold стартуют 6 сентября в Южной Корее, а с 18-го складной смартфон поступит на рынки Франции, Германии, Великобритании и Сингапура.
BitCryptoNews 08:55
Космос
Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало
На пути к поставленной цели один из углепластиковых сегментов главного зеркала "Миллиметрона" поместили в термобарокамеру для проверки его геометрической стабильности при воздействии температур до минус 180 ° C. Фрагмент зеркала, напоминающий лепесток, имеет радиоотражающее покрытие из алюминия (ранее аналогичные испытания проходили на сегментах без покрытия).
REGNUM 07:10
Экономика
В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года
Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта.
РБК 08:54