Тихонову-младшему @tikhonov.mike17 провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники 😂 Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани».

Глушаков показал фото из бани и подколол жену

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Кино В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2» Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".

Политика На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Политика Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.

Армия и оружие Журналисты из России попали под обстрел в ДНР Журналисты МИЦ "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново на линии разграничения в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Футбол Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.

Общество Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.

Космос Жрёт звезды. В космосе нашли галактику-каннибала В космосе нашли галактику-каннибала Знаки древнего пира написаны на звездах, которые вращаются вокруг Андромеды, – это шаровые скопления, их и втягивает галактика.

Происшествия Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.

Политика Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.

Политика Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.

Шоу-бизнес Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.

Футбол Футболисты «Ювентуса» нанесли «Интеру» первое поражение в сезоне Миланский "Интер" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу, уступив на своем поле туринскому "Ювентусу" в матче седьмого тура серии А.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.

Гаджеты Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro поступили в продажу в Европе Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, не получившие обновления Google из-за санкций США, открывают новые рынки.

Происшествия На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.