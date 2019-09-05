Футбол
RT на русскомГлушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.
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Общество
В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».
Lenta.ru 04:29
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru вчера в 14:23
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Наука
Обнаружен след древнего животного, оставленный 550 миллионов лет назад
Группе ученых из Технического колледжа Вирджинии (США) повезло: вместе с окаменелым следом исследователи обнаружили ископаемые останки древнего животного, который его сделал.
Научная Россия 05:48
Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Происшествия
На Урале дело об обрушении крыши на ЗиКе вернули на доследование
В Екатеринбурге удовлетворена апелляционная жалоба на постановление Орджоникидзевского районного суда, который вернул дело об обрушении крыши на Заводе им. Калинина (ЗиК) на доследование.
REGNUM 08:39
Армия и оружие
Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска
Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Политика
Высказывание Собчак о Крыме может быть «зондажом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак во время радиоэфира на украинской радиостанции «Новое время» заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом для улучшения российско-украинских отношений.
REGNUM 08:24
Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Экономика
Минтранс пообещал принять меры по снижению стоимости авиабилетов
Минтранс готовит новый комплекс мер в сентябре. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
ФедералПресс 08:51
Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Политика
Путин заявил о способности РФ защитить свои суда в Ормузском проливе
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна защитить свои суда в Ормузском проливе военным путем, но при этом страна заинтересована в разрешении ситуации.
Известия 06:48
Футбол
Гетце может зимой перейти в «Интер»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может зимой продолжить карьеру в «Интере», сообщает Ruhr Nachrichten.
Спорт-Экспресс 08:05
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Вести.Ru вчера в 19:03
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%
Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 04:14
Политика
Эрдоган: Турция может «открыть маршрут для мигрантов в Европу»
Турция может «открыть маршрут для мигрантов в Европу», если Анкара не получит «достаточной международной поддержки», чтобы справиться с потоком сирийских беженцев.
REGNUM 07:12
Технологии
В России хотят создать единую систему учета интернет-пользователей
Станет ли со временем концепция интернет-учета интересов россиян законодательной инициативой – покажет время.
Регион online 06:05
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
Российская газета 04:35