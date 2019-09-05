Футбол

RT на русскомRT на русскомГлушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.
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Глушаков извинился за грязь вокруг него и «Спартака»

Sport24.ru06:58

Глушаков прокомментировал интервью, которое дал Дмитрию Егорову

Чемпионат06:27

Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»

RT на русском08:23

Глушаков: «Сказал все так, как есть, о чем не мог говорить раньше. Могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь вокруг меня и „Спартака“»

Бомбардир.ру07:45

Глушаков извинился за грязь вокруг него и «Спартака»

Sportbox.RU06:34

Глушаков извинился за грязь вокруг него и «Спартака»

Матч ТВ06:34

Пост Глушакова. Он извинился за всю грязь вокруг него и «Спартака»

Спорт-Экспресс05:53
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Общество

В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».
Lenta.ru 04:29
Экономика

Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Политика

Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента

На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Игры

Valve изменит дизайн библиотеки Steam

Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru вчера в 14:23
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Наука

Обнаружен след древнего животного, оставленный 550 миллионов лет назад

Группе ученых из Технического колледжа Вирджинии (США) повезло: вместе с окаменелым следом исследователи обнаружили ископаемые останки древнего животного, который его сделал.
Научная Россия 05:48
Политика

Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Происшествия

На Урале дело об обрушении крыши на ЗиКе вернули на доследование

В Екатеринбурге удовлетворена апелляционная жалоба на постановление Орджоникидзевского районного суда, который вернул дело об обрушении крыши на Заводе им. Калинина (ЗиК) на доследование.
REGNUM 08:39
Армия и оружие

Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска

Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Политика

Высказывание Собчак о Крыме может быть «зондажом»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак во время радиоэфира на украинской радиостанции «Новое время» заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом для улучшения российско-украинских отношений.
REGNUM 08:24
Общество

Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Интернет

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Экономика

Минтранс пообещал принять меры по снижению стоимости авиабилетов

Минтранс готовит новый комплекс мер в сентябре. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
ФедералПресс 08:51
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Экономика

Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий

В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Интерфакс 04:54
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Политика

Путин заявил о способности РФ защитить свои суда в Ормузском проливе

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна защитить свои суда в Ормузском проливе военным путем, но при этом страна заинтересована в разрешении ситуации.
Известия 06:48
Происшествия

Минобороны России засудили за выстрел из танка по своим

Lenta.ru 07:52
Футбол

Гетце может зимой перейти в «Интер»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может зимой продолжить карьеру в «Интере», сообщает Ruhr Nachrichten.
Спорт-Экспресс 08:05
Армия и оружие

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Вести.Ru вчера в 19:03
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Общество

Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%

Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 04:14
Политика

Эрдоган: Турция может «открыть маршрут для мигрантов в Европу»

Турция может «открыть маршрут для мигрантов в Европу», если Анкара не получит «достаточной международной поддержки», чтобы справиться с потоком сирийских беженцев.
REGNUM 07:12
Технологии

В России хотят создать единую систему учета интернет-пользователей

Станет ли со временем концепция интернет-учета интересов россиян законодательной инициативой – покажет время.
Регион online 06:05
Происшествия

Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

РИА Новости 06:42
Гаджеты

Honor представил новый смартфон Honor 20s

Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
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В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного

Российская газета 04:35
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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