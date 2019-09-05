Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.

Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»

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