Футбол

RT на русскомRT на русскомГлушаков пошутил после назначения Тедеско в «Спартак»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в социальных сетях подшутил над защитником команды Андреем Ещенко после назначения Доменико Тедеско главным тренером красно-белых. Глушаков опубликовал в сторис своего Instagram мем с Ещенко и Тедеско.
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