Футбол
RT на русскомГлушаков пошутил после назначения Тедеско в «Спартак»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в социальных сетях подшутил над защитником команды Андреем Ещенко после назначения Доменико Тедеско главным тренером красно-белых. Глушаков опубликовал в сторис своего Instagram мем с Ещенко и Тедеско.
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Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве отпустили после допроса
РИАМО – 14 окт. Активиста движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинича, которого ранее задержали по "московскому делу", отпустили из Следственного комитета после допроса, сообщает ТАСС.
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Происшествия
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
Кино
Disney представила трехчасовой трейлер контента своего стрим-сервиса
Кинокомпания Walt Disney опубликовала в YouTube трехчасовой трейлер, в котором представлен контент стрим-сервиса Disney+.
Общество
Началась последняя волна отключения аналогового вещания в РФ
Заключительный, четвертый, этап перехода на цифровое вещание федеральных каналов, в рамках которого "аналог" будет отключен в 21 регионе России, пройдет в РФ в понедельник.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Армия и оружие
Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии
По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Авто
В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Армия и оружие
США планирует настроить страны НАТО против Турции
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
Гаджеты
Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson
Футбол
Роман Яремчук: «Сборная Украины — не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро»
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы-2020.
Фигурное катание
Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Армия и оружие
Эспер: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГ в Сирии
«Президент Эрдоган несёт полную ответственность за последствия этих действий, включая возможное повторное усиление ИГ, возможные военные преступления и растущий гуманитарный кризис», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Политика
Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года
Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
Общество
В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Экономика
Федералы сократят финансирование Калининграда на 75 млрд рублей
За три года финансирование сократится с 242,6 млрд до 167,5 млрд рублей.