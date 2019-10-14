Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в социальных сетях подшутил над защитником команды Андреем Ещенко после назначения Доменико Тедеско главным тренером красно-белых. Глушаков опубликовал в сторис своего Instagram мем с Ещенко и Тедеско.

Глушаков пошутил после назначения Тедеско в «Спартак»

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