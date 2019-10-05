РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUГлушаков пожелал «Спартаку» победы в матче с «Краснодаром»

Уфа — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
9′
Вилкер Анхель
26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
31′
Андрес Вомбергар
32′
40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
56′
Джемал Табидзе
58′
65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
75′
83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги матча с «Уфой» (1:0) и пожелал удачи «Спартаку» в игре с «Краснодаром».
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