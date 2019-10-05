Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги матча с «Уфой» (1:0) и пожелал удачи «Спартаку» в игре с «Краснодаром».

Глушаков пожелал «Спартаку» победы в матче с «Краснодаром»

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