Футбол
RT на русскомГлушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на видео, которое посвящено вероятному назначению немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых. «Удачи», — написал Глушаков в своём Twitter.
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Турецкая армия и протурецкие силы в Сирии движутся на Манбидж
Российская газета 11:06
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
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Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Взгляд.ру 11:06
Футбол
Сборная Бельгии обыграла команду Казахстана
Сборная Бельгии одержала 8 побед в 8 матчах, набрала 24 очка и возглавляет турнир в группе I. У занимающей второе место сборной России 18 очков в 7 встречах.
Вести.Ru вчера в 10:58
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско.
Российская газета 11:06
Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
ГТРК Саратов 04:17
Армия и оружие
Появились фото Зеленского с передовой в Донбассе
Rambler News Service 10:08
Армия и оружие
США и Франция покидают САР в разгар борьбы с курдскими террористами
Решение США и Франции вывести своих людей из Сирии свидетельствует о том, что Запад наконец признал реальное положение дел в регионе.
Политическая Экспертиза 11:53
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Футбол
Аллегри позовет в «Манчестер Юнайтед» Эвра, если возглавит команду
Как сообщает Daily Mail, Аллегри позовет в свой тренерский штаб Патриса Эвра, если все же возглавит «красных дьяволов».
Sport24.ru 10:01
Футбол
Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы
5:0 – подопечные Станислава Черчесова следующим летом выступят на чемпионате Европе, матчи которого пройдут сразу в нескольких странах континента.
Родной город вчера в 14:25
Политика
Симоньян дала комментарий по твиту Трампа о ведущем Sputnik
Восток-Медиа 09:43
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM 01:05
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Политика
«Новая газета» узнала о масштабной зачистке среди кадыровцев
Кавказский узел 11:52
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Премьер Украины заявил, что не слушал концерт ультраправой рок-группы
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не слушал концерт, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна", и не имеет к нему никакого отношения.
РИА Новости 07:45
Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
Футбол
Виктор Онопко: «В Испании нас боялись. Мы могли разнести любого соперника»
Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко в честь своего 50-летия вспомнил годы своей карьеры в «Спартаке», а также переход в испанский «Овьедо».
Матч ТВ 09:04
Политика
На Украине приостанавливают выполнение «формулы Штайнмайера»
На вопрос журналиста, на сколько будет отложено выполнение соглашений, Бардина назвала срок в один год.
Новостной фронт 10:09
Происшествия
В московском метро задымилась станция «Выставочная»
Пользуйтесь соседними станциями #мосметро и #МЦК — Московское метро (@MetroOperativno) 14 октября 2019 г. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажиров "Выставочной" эвакуируют из-за задымления.
Вести.Ru 05:57
Авто
Porsche Taycan получил версию 4S
Сообщается, что в оснащение Taycan 4S входит литий-ионный аккумулятор на 79,2 кВт/ч, хотя Porsche будет предлагать Turbo и Turbo S с батареей на 93,4 кВт/ч в качестве опции, называемой Performance Battery Plus.
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Киберспорт
Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск
Cyber.sports.ru 03:59
Футбол
Сульшер составил список трансферных целей для «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер составил список приоритетных целей клуба на зимнее трансферное окно.
Матч ТВ 11:29
Политика
В Киеве проходит марш в поддержку войны на Донбассе
Новостной фронт 11:47
Гаджеты
Intel прекратит выпуск процессоров Core i7
Как сообщила компания Intel, специализирующаяся на производстве процессоров, чипы Core i7 больше выпускаться не будут.
RuNews24.ru вчера в 13:31
Происшествия
В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 08:37