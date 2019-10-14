Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на видео, которое посвящено вероятному назначению немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых. «Удачи», — написал Глушаков в своём Twitter.

Спорт день за днем

Футбол «Спартак» назначил Тедеско главным тренером Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Политика Путин прилетел в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, его самолет приземлился в Эр-Рияде, передает в понедельник РИА Новости.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика Зеленский назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область и посещения штаба Операции объединенных сил (ООС) назвал ситуацию с Крымом и Донбассом шоковой терапией.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова По информации издания, «зачистки» начались в августе, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна (второй по численности населения город республики) Ибрагима Темирбаева.