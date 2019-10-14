Футбол

RT на русскомRT на русскомГлушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на видео, которое посвящено вероятному назначению немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых. «Удачи», — написал Глушаков в своём Twitter.
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