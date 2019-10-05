Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) кратко подвел итоги встречи и пожелал удачи «Спартаку» в игре с «Краснодаром».

Глушаков пожелал удачи «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

Экономика Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам.

Транспорт В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.

Политика В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

Экономика Британские фермеры срочно распродают свою продукцию перед Brexit Британские фермеры начали срочную распродажу своей продукции, опасаясь, что «жесткий» Brexit может привести к возвращению пошлин на их продукцию.

Политика Американская экоактивистка призвала есть детей Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Политика Власти Грузии призвали поскорее возобновить авиасообщение с Россией Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что правительство его страны хотело бы, чтобы прямое авиасообщение с Россией возобновилось как можно скорее.

Шоу-бизнес Рудковская назвала свадьбу Клюкиной «самой стильной в истории» Продюсер Яна Рудковская назвала свершившееся бракосочетание Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова «самой стильной свадьбой в истории».

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Хоккей Хоккейный агент сообщил о смерти Самвела Мнацяна Хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил о смерти защитника Самвела Мнацяна от онкологического заболевания. Игрок скончался в возрасте 29 лет.

Армия и оружие Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области «Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Политика ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Технологии PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.

Авто Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.

Футбол Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье» Подопечные Леонида Жардима проиграли хозяевам поля со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля.

Политика Хейли заявила, что США никогда не смогут доверять России США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.

Космос NASA опубликовало аудио со звуками Марса Национальное аэрокосмическое агентство США NASA разместило аудиозапись, которая содержит звуки, записанные на Марсе.

Шоу-бизнес Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.

Кино В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019 В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.

Политика Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».