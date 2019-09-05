Футбол

RT на русскомRT на русскомГлушаков высказался о тренерском тандеме Каррера-Пилипчук в «Спартаке»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал о работе экс-наставника красно-белых Массимо Карреры и его помощника Романа Пилипчука.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Пилипчук Роман Михайлович
Футболист
Советский и украинский футболист, выступавший на позиции нападающего, футбольный тренер.
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