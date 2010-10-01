Футбол
RT на русскомГлушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, как главным тренером красно-белых был назначен итальянский специалист Массимо Каррера.
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Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Общество
Pepsi отзовет партию из-за металлических деталей в бутылках
PepsiCo Россия отзывает в Петербурге, Великом Новгороде и Петрозаводске партии нескольких напитков из-за возможного попадания в продукт металлического фрагмента оборудования.
iReactor 00:09
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
RT на русском 03 сентября в 07:13
Политика
Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока
Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.
РЕН ТВ 01:49
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Экономика
Названы условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России
По мнению Орешкина, необходимо повысить доходы и производительность труда Министр экономического развития России Максим Орешкин обозначил условия, необходимые для перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ вчера в 04:43
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Хоккей
Ярославский «Локомотив» в первом матче проиграл «Спартаку»
Встреча проходила на "Арене-2000" Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" в первом матче нового сезона КХЛ проиграл московскому "Спартаку".
АиФ-Верхняя Волга 02:26
Политика
Путин отметил развитие отношений России и Японии
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.
RT на русском 00:13
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Энергетика
Цены на нефть пошли вверх на новостях у Китая
По сравнению с предыдущей сессией сырье потеряло $0,07. Аналитики рынка связывают рост котировок с положительными новостями из Китая.
Expert.ru 02:43
Теннис
Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана.
Нева Спорт 01:06
Здоровье
Доктор назвала признак скорого инфаркта
Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета рассказала, что инфаркт у людей младше 65 лет может произойти из-за лишнего веса в подростковом возрасте.
Газета.Ru 01:58
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС вчера в 11:33
Политика
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия вчера в 12:32
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Экономика
Россияне стали меньше тратить на еду
В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Политика
Власти Гонконга частично уступили протестующим
Лам перечислила все пять требований протестующих, одним из которых является проведение независимого расследования действий полиции по подавлению демонстраций.
Независимая газета вчера в 12:02
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС вчера в 08:23