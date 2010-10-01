Футбол

RT на русскомRT на русскомГлушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»

3 фото
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», рассказал, как главным тренером красно-белых был назначен итальянский специалист Массимо Каррера.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глушаков рассказал о назначении Карреры главным тренером «Спартака»

RT на русском02:39

Глушаков: Каррере рассказывали, что я сдал матч «Тосно»

Чемпионат02:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Общество

Греф заявил о необходимости «убить» экзамены

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РБК вчера в 19:57
Технологии

В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook

В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Общество

Pepsi отзовет партию из-за металлических деталей в бутылках

PepsiCo Россия отзывает в Петербурге, Великом Новгороде и Петрозаводске партии нескольких напитков из-за возможного попадания в продукт металлического фрагмента оборудования.
iReactor 00:09
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском 03 сентября в 07:13
Политика

Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока

Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.
РЕН ТВ 01:49
Армия и оружие

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Экономика

Названы условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России

По мнению Орешкина, необходимо повысить доходы и производительность труда Министр экономического развития России Максим Орешкин обозначил условия, необходимые для перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ вчера в 04:43
Происшествия

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Общество

Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ

Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Хоккей

Ярославский «Локомотив» в первом матче проиграл «Спартаку»

Встреча проходила на "Арене-2000" Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" в первом матче нового сезона КХЛ проиграл московскому "Спартаку".
АиФ-Верхняя Волга 02:26
Политика

Путин отметил развитие отношений России и Японии

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.
RT на русском 00:13
Происшествия

Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Общество

Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного

REGNUM 02:17
Энергетика

Цены на нефть пошли вверх на новостях у Китая

По сравнению с предыдущей сессией сырье потеряло $0,07. Аналитики рынка связывают рост котировок с положительными новостями из Китая.
Expert.ru 02:43
Теннис

Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана.
Нева Спорт 01:06
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Здоровье

Доктор назвала признак скорого инфаркта

Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета рассказала, что инфаркт у людей младше 65 лет может произойти из-за лишнего веса в подростковом возрасте.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС вчера в 11:33
Политика

Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия вчера в 12:32
Политика

Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Экономика

Россияне стали меньше тратить на еду

В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Политика

Власти Гонконга частично уступили протестующим

Лам перечислила все пять требований протестующих, одним из которых является проведение независимого расследования действий полиции по подавлению демонстраций.
Независимая газета вчера в 12:02
Происшествия

Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС вчера в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное