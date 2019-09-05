Футбол

ЧемпионатЧемпионатГлушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как итальянский специалист Массимо Каррера стал главным тренером красно-белых.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Денис Глушаков дал интервью Дмитрию Егорову. Про Карреру, «Спартак» и суды

Денис Глушаков должен был ответить на все вопросы ещё в декабре, но в последний момент запрет на общение наложил прежний менеджмент «Спартака».
Чемпионат02:30

Подробнее о событии

«Окружение Карреры хотело избавиться от меня». Откровения Дениса Глушакова

Soccer.ru06:00

Глушаков: Каррера не поделился с персоналом «Спартака» чемпионской премией

News.ru05:39

Глушаков высказался о тренерском тандеме Каррера-Пилипчук в «Спартаке»

RT на русском03:17

Глушаков откровенно рассказал о конфликте с Каррерой

Life.ru05:14

Глушаков связал упущенное «Спартаком» золото с уходом Михалыча

РБК03:59

Глушаков назвал виновных в развале чемпионского тандема «Спартака»

Lenta.ru05:15

Глушаков: вряд ли Каррера не знал, что надо делиться премией

Чемпионат04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:56, Вашингтон
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Экономика

Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий

В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Экономика

Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Экономика

Власти назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Власти назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Рифей-Пермь вчера в 04:19
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 08:45
Происшествия

Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли

Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ведомости вчера в 05:52
Футбол

Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.
RT на русском 08:23
Транспорт

Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят

Интерфакс 08:28
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье

В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Политика

Путин предостерег Киев от преследования оппозиции

"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
Российская газета 06:56
Политика

В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме

Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском 07:36
Политика

Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:33
Гаджеты

ОС Android 10 научилась определять загрязнение и перегрев порта USB

Одним из нововведений стала возможность ОС Android 10 определять загрязнение и перегрев порта USB.
Газета DAILY 06:12
Политика

Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8

Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.
RT на русском 05:42
Кино

Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Происшествия

На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей

Коммерсантъ 06:19
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Армия и оружие

В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

Российская газета вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Ирена Понарошку разводится с мужем

Понарошку признавалась, что счастлива с мужем и готова даже стать матерью третьего ребенка.
Wday.ru 04:31
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты

Honor представил новый смартфон Honor 20s

Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Армия и оружие

ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Общество

В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного

Российская газета 04:35
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Культура

AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное