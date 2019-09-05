Денис Глушаков должен был ответить на все вопросы ещё в декабре, но в последний момент запрет на общение наложил прежний менеджмент «Спартака».

с чего всё началось

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Глушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»

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