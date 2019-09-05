Футбол
ЧемпионатГлушаков рассказал, как Каррера стал главным тренером «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как итальянский специалист Массимо Каррера стал главным тренером красно-белых.
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с чего всё началось
Денис Глушаков должен был ответить на все вопросы ещё в декабре, но в последний момент запрет на общение наложил прежний менеджмент «Спартака».Чемпионат02:30
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Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Экономика
Власти назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Власти назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Рифей-Пермь вчера в 04:19
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 08:45
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли
Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ведомости вчера в 05:52
Футбол
Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.
RT на русском 08:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок
Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Политика
Путин предостерег Киев от преследования оппозиции
"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
Российская газета 06:56
Политика
В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском 07:36
Политика
Путин заявил, что обмен между Россией и Украиной будет масштабным
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:33
Гаджеты
ОС Android 10 научилась определять загрязнение и перегрев порта USB
Одним из нововведений стала возможность ОС Android 10 определять загрязнение и перегрев порта USB.
Газета DAILY 06:12
Политика
Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8
Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.
RT на русском 05:42
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Происшествия
На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей
Коммерсантъ 06:19
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку разводится с мужем
Понарошку признавалась, что счастлива с мужем и готова даже стать матерью третьего ребенка.
Wday.ru 04:31
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
Российская газета 04:35
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Культура
AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57