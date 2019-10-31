Футбол
Спорт день за днемГлушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат». Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России, – написал Глушаков в своем Инстаграме.
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Авто
Составили рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Автоновости дня вчера в 04:45
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Политика
Трамп хочет прочитать американцам стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет прочитать перед американским народом стенограмму телефонных переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским, из-за которых против него запустили процедуру импичмента, сообщает газета Washington Examiner.
РИА Новости 02:17
Политика
НАТО отказался иметь дело с Россией до возвращения Крыма
НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине. Пока этого не произойдет, Альянс не сможет вести дела с Москвой как обычно.
Телеканал 360° вчера в 10:31
Происшествия
Убийца ребенка в детсаду Нарьян-Мара объяснил свой поступок
Мужчина, убивший сегодня шестилетнего мальчика в детсаду в Нарьян-Маре, объяснил свой поступок.
Znak.com вчера в 11:00
Происшествия
Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева.
Газета.Ru 00:06
Авто
Начались продажи обновленной Hyundai Solaris
В Китае начались продажи нового поколения Hyundai Verna. Эту модель на нашем рынке мы знаем как Solaris.
Тарантас Ньюс 30 октября в 04:37
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года
С 1 ноября 2019 года в жизни россиян произойдут очередные изменения, о некоторых из которых рассказывает Федеральное агентство новостей.
ФАН вчера в 03:16
Общество
Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:08
Кино
LA Times: критикам не понравились сериалы от Apple TV+
Кинокритики прохладно встретили телесериалы, доступные подписчикам стримингового сервиса Apple TV+, сообщает издание LA Times.
Газета.Ru 29 октября в 07:02
Армия и оружие
Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на «Ярс»
Минобороны РФ опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.
РИА Новости 02:09
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Армия и оружие
Химики ЦВО получили новейший комплекс контроля специальной обработки
Силовой блок вчера в 09:25
Общество
Врачи рассказали о правильном использовании шапок
Врачи рекомендуют снимать шапку при первой же возможности, например, в метро, иначе голова будет потеть, а сам перегрев кожных покровов может вызвать головные боли, потому что повысится температура головного мозга.
Известия вчера в 23:25
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Вележева призналась в употреблении алкоголя и снотворного
Актриса удивилась требованиям полицейских На днях в столичном аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции выпроводили из самолета звезду российского кино и сериалов Лидию Вележеву.
WomanHit.ru вчера в 09:59
Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Армия и оружие
В Индии сообщили об окончательной дате снятия с вооружения МиГ-27
Военное обозрение вчера в 23:56
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Общество
Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт
По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
АБН 02:07
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
РИА Новости 00:04
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Культуромания 30 октября в 12:37
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском вчера в 06:04
Происшествия
В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников
Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:03
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41